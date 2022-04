ZGONC fokussiert seine Online-Entwicklung

123Consulting übernimmt die digitale Betreuung für das Handelsunternehmen ZGONC und fokussiert die gesamte Online-Entwicklung

ZGONC und 123Consulting verstärken die bestehende Partnerschaft und werden ab sofort die Digitalisierung des österreichischen Fachmarktes mit vereinten Kräften vorantreiben.

Gemeinsam mit der Wiener Agentur 123Consulting geht es direkt in Richtung digitales „Full Engagement“ und einer starken Themenführerschaft im Bereich akkubetriebene Geräte. Mit der unternehmerischen Entscheidung, das gesamte Produkt- und Service-Portfolio verstärkt auf die onlinerelevanten Kundenkanäle zu fokussieren, wird die „digitale Landkarte“ von ZGONC neu gezeichnet. Nachdem die Digitalisierung im Unternehmen mit der Schaffung eines neuen Website- und Shopsystems seit 2020 aufgebaut wird, setzt ZGONC nun die nächsten strategischen Schritte.

Das umfassende Strategie-Package der beiden Partner ist einzigartig in der bisherigen Unternehmensentwicklung. „Wir wollen die stark wachsenden, digitalen Erfolge der letzten Jahre strategisch ausbauen und zusammen mit der Marktentwicklung bündeln, um ZGONC als starken Online-Anbieter und Fachmarkt-Partner verstärkt bei den relevanten Zielgruppen zu positionieren“, erklärt Michael Dockal, Geschäftsführer von ZGONC, die Ziele. Harald Grabner, Geschäftsführer der 123Consulting, hat die letzten Pandemie-Monate dazu genutzt, gemeinsam mit seinem Team ein umfassendes Strategie-Konzept zu entwickeln. Der abschließende Pitch um den Etat von ZGONC wurde Ende Dezember 2021 gewonnen.

Wie auch in vielen anderen Branchen hat die Pandemie das Einkaufs- und Kundenverhalten in den vergangenen 24 Monaten stark beeinflusst. Die online generierten Shop-Umsätze von ZGONC haben 2021 dreistellige Wachstumszahlen erreicht. Als positive Auswirkung hat die strategische Gewichtung des E-Commerce innerhalb des Unternehmens stark zugenommen. Die geplanten Maßnahmenpakete umfassen alle Unternehmensbereiche und Kooperationen, online wie offline. Nach dem Rekordjahr 2021 liegt der strategische Fokus – über den Bereich E-Commerce hinaus – darauf, eine umfassende Themenführerschaft rund um akkubetriebene Geräte aufzubauen. Mit dem Ziel, das User-Shopping-Erlebnis für den Kunden weiter auszubauen.

„Alle Aktivitäten und Maßnahmen werden zukünftig operativ auf das übergeordnete Thema Akku-Führerschaft einzahlen. Das ist erst der Anfang“, gibt Harald Grabner die Ausrichtung für den Kunden vor. „Wenn wir alle Elemente auf der digitalen Landkarte aufgebaut und in der Kommunikation bestückt haben, können wir die ZGONC-Kunden in allen Produktbereichen noch besser abholen und den Service-Charakter aller Fachmärkte stärken.“ 123Consulting wird den weitreichenden Ausbau der digitalen Präsenz eng mit der ZGONC-Geschäftsführung vorantreiben, um den digitalen Fußabdruck des Traditions-Unternehmens bleibend zu verankern.

Über 123Consulting:

123Consulting ist Experte für digitale Marketingstrategien. Die umfassende Beratung zählt ebenso zum Leistungsportfolio wie die ergebnisorientierte Umsetzung. Das Team ist spezialisiert auf integriertes Marketing für einen umfassenden und ganzheitlichen digitalen Markenauftritt. Die inhabergeführte Agentur besticht durch ihr breites Partnernetzwerk und jahrelange Erfahrung im Digital Marketing. 123Consulting wurde 2006 in Österreich gegründet. Das Team am Wiener sowie am Berliner Standort überzeugt branchenübergreifend bereits Kunden wie HOHE BRÜCKE, ÖAMTC, Vaillant, Hollywood Megaplex, Ja! Natürlich, Medizinfuchs oder Meininger Hotels. www.123consulting.com