Je mehr Medienkonsum, desto ungesünder ernähren sich Kinder

Die Fettleibigkeitsrate von Kindern wird sich bis 2025 verdoppeln. Einer der Hauptgründe dafür ist der steigende Medienkonsum von Kindern. Das schreibt die Public Health Expertin Dr. Sarah Schwitalla in ihrem sorgfältig recherchiertem Buch „Das Mikrobiom-Komplott“.

Schwitalla, die unter anderem in Cambridge und an der Harvard Medical School forschte, sieht die Verantwortung dafür nicht bei den Eltern sondern bei den Lebensmittelkonzernen, die mit Werbung für ungesunde Lebensmittel auch in den sozialen Medien ganz bewusst auf Kinder abziele.



Die Politik sei gefordert, regulierend einzugreifen und statt im Interesse der Konzerne im Interesse der Kinder und deren Eltern zu handeln.

Das Buch: Unsere heutige Ernährungsweise tötet mehr Menschen als Rauchen, Alkohol und Bewegungsmangel zusammen. Die Wissenschaftlerin Dr. Sarah Schwitalla deckt in diesem richtungsweisenden Buch nicht nur sorgfältig recherchiert auf, wie tödliche, chronische Krankheiten im Darm entstehen können, sondern auch, wie Lebensmittelindustrien aus wirtschaftlichen Interessen Politik, Wissenschaft und Konsumenten manipulieren und dabei rücksichtslos die Gesundheit von Millionen Menschen aufs Spiel setzen. Dabei liefert sie eine lebenswichtige Anleitung, mit der jeder Mensch die Manipulation durchschauen und sich wirksam vor chronischen Krankheiten schützen kann.

Die Autorin: Dr. Sarah Schwitalla hat als Wissenschaftlerin jahrelang u.a. in den USA (Harvard University) und Deutschland (TU München) in der Darmkrebsforschung gearbeitet. Sie setzt sich als unabhängiger Public Health Consultant und als Gründerin des internationalen, virtuellen Zentrums für integrative Darmgesundheit für die öffentliche Gesundheit ein, um dem steigenden Trend chronischer Darmerkrankungen entgegenzuwirken.