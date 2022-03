„Jetzt helfen“: Österreichs Privatradios starten gemeinschaftliche Ukraine-Spendenaktion

Das Schicksal der Menschen in der Ukraine lässt niemanden kalt. Hundertausende sind auf der Flucht und das Ausmaß der Not vor Ort ist kaum vorstellbar. Um das schlimmste Leid etwas zu lindern, haben die österreichischen Privatradios spontan eine gemeinschaftliche Hilfsaktion initiiert: In einem gemeinsamen Radiospot werden die Hörerinnen und Hörer dazu aufgerufen, für die Menschen in der Ukraine zu spenden. Da die stärksten Leidtragenden im Krieg immer die Kinder sind, wird in den Spots für Spenden an das Kinderhilfswerk Unicef aufgerufen. Der Spot wird ab sofort von allen österreichischen Privatradiosendern mehrmals täglich gesendet.

„Selbstverständlich berichten wir jeden Tag über die aktuellen Entwicklungen in der Ukraine. Viele Sender haben auch individuelle Hilfsaktionen gestartet.“, erläutert VÖP-Vorsitzender Christian Stögmüller. „Diese gemeinschaftliche Aktion zeigt die solidarische Stärke der Privatradiobranche und unsere Bereitschaft, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen.“

Der Spot wurde vom Tonstudio MacJingle, das sich spontan zur Unterstützung der Aktion bereit erklärt hat, dankenswerterweise in kürzester Zeit konzipiert und produziert.

Hier können Sie den Spot anhören:

www.voep.at/downloads/2022-03-07_VOEP_HF_Spot_UNICEF_Ukraine.mp3