Das Event für Data Driven Marketers

DMVÖ veranstaltet erstmalig „Tools Day“

Am 28. April 2022 findet der DMVÖ „Tools Day – Data Driven Marketing made in Europe“ in der WKO in Wien Wieden statt. Nach einer Aufschlüsselung der aktuellen Rahmenbedingungen des Data Driven Marketing stellen Anbieter von europäischen E-Mail-, CRM- und Tracking-Systemen ihre Lösungen vor. Ein Tag voller Informationen und Vergleichsmöglichkeiten.

Spätestens seit Anfang des Jahres ist klar: Tools für Data Driven Marketing aus den USA sind bei Übermittlung von personenbezogenen Daten nicht DSGVO-konform. Das besagt die Entscheidung der österreichischen Datenschutzbehörde über den Einsatz des Tracking-Tools Google Analytics im Jänner. Betroffen davon ist jedes Tool – auch E-Mail oder CRM-Systeme – eines Anbieters, das personenbezogene Daten in unsichere Drittstaaten wie die USA übermittelt. „Es gibt zwei Alternativen: Zusätzliche Maßnahmen, die oft schwer möglich sind, zur Absicherung setzen, oder eine europäische Alternative suchen,“ erklärt Alexandra Vetrovsky-Brychta, Präsidentin des DMVÖ. Und genau hier soll der Tools Day Abhilfe schaffen.

Was ist der Tools-Day?

Der Tools-Day am 28. April 2022 ist ein Contest, bei dem Data Driven Marketers erstmalig die Möglichkeit haben, unterschiedliche europäische Tools direkt miteinander zu vergleichen und so DSGVO-konforme Alternativen oder zusätzliche Maßnahmen live unter die Lupe zu nehmen und zu evaluieren. Die Veranstaltung soll den Teilnehmer*innen an einem Tag einen kompakten Überblick über die in Europa vorhandene Technologie zu E-Mail-Marketing, CRM und Tracking liefern. Die teilnehmenden Anbieter sind 506 Data & Performance GmbH, Consultix, Dialog Mail, Evalanche/SC-Network, Jentis, Optimizely, XQeue und mehr.

Die ersten 50 Angemeldeten werden vom DMVÖ eingeladen, am Vorabend eine kostenlose Führung durch die Ausstellung „Edvard Munch im Dialog“ im Albertina Museum zu besuchen.

Die Veranstaltung wird unter Einhaltung aller Corona-Vorschriften, die zum Termin gelten, durchgeführt.



Über den DMVÖ

Der DMVÖ fördert jede Art von personalisierter Kommunikation – in digitaler wie in analoger Form. Er versteht sich dabei als Vordenker und Wegbereiter technologischer Neuheiten, die Kommunikation für Konsumenten individueller und nützlicher macht – und die Unternehmen erlaubt, persönlicher und effizienter zu kommunizieren. Seine Mitglieder teilen ihre Erfahrungen und lernen im Austausch voneinander. Dazu bietet der DMVÖ unterschiedlichste Formen von agiler Projektarbeit, Informations- und Veranstaltungsreihen. Die Einhaltung der Datenschutz- und Verbraucherrichtlinien ist ihm dabei ebenso wichtig wie die Mitgestaltung dieser Materie, um Unternehmen und Konsumenten in diesem Bereich Sicherheit zu geben. www.dmvoe.at