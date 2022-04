Zwei Konferenztage mit spannenden Insights rund um Digital Marketing und Digital Advertising

Beim JETZT SUMMIT am 5. und 6. April in Wien drehte sich zwei Tage lang alles rund um Digital Marketing, Programmatic Advertising, Digital Advertising, Performance Marketing, Data Driven Marketing, Talent Recruiting, Digital Creative Excellence, Microbranding und Digital Adspend.

Der JETZT SUMMIT, der im März 2021 als virtuelle Fachkonferenz seine Premiere feierte, ging Anfang April 2022 als Präsenzevent in die zweite Runde. Der zweitägige Must-Attend Event für heimische Digital-Marketing-Profis fand am 5. und 6. April im Austria Trend Hotel Savoyen in Wien statt und widmete sich den ständig ändernden Rahmenbedingungen, den immer neuen Herausforderungen und zahlreichen Best Practices in den Bereichen Digital Marketing, Digital Advertising und Digital Media.

Erklärtes Ziel des JETZT SUMMIT 2022 war die Vermittlung von sofort umsetzbarem Know-how im Digital Business, die Stärkung der Digital Marketing-Kompetenz in Österreich sowie – endlich wieder einmal die physische – Vernetzung von gleichgesinnten Digital Marketing-Profis von werbetreibenden Unternehmen, Institutionen, Publishern, Vermarktern, Agenturen und Technologiedienstleistern.

„Fast jeder, mit dem wir in den beiden Konferenztagen des JETZT SUMMIT geplaudert haben, war darüber glücklich, dass es endlich wieder einmal eine Präsenzkonferenz im zu den relevanten Branchenfragen im Themenfeld Digital Marketing gab und dass man sich nach vielen Monaten wieder einmal Face-to-Face mit Gleichgesinnten austauschen konnte“, erklären Maximilian Mondel und Bernd Platzer, die beiden Co-Founder der Kommunikationsagentur MOMENTUM Wien, die hinter der Konzeption und Umsetzung des JETZT SUMMIT steht.

Exakt 70 namhafte Speaker aus dem DACH-Raum traten beim JETZT SUMMIT 2022 in Erscheinung und teilten ihr Know-how im Rahmen von Keynotes, Best Cases und Panel-Diskussionen mit 270 Marketing-, Werbe- und Medienprofis aus dem DACH-Raum. Als thematisch eingebundene Partner des JETZT SUMMIT 2022 fungierten Brancheninstitutionen wie iab Austria, Marketing Club Österreich, Dialog Marketing Verband Österreich (DMVÖ) und die Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation der Wirtschaftskammer Wien.

Digital Business Insights aus China und USA

Highlights der zweitägigen Fachkonferenz waren Keynotes zu Digital Business Insights aus China auf der einen und den USA auf der anderen Seite: Lingxiu Li, Innovationsberaterin für den chinesischen Markt bei FUTURE CANDY in Hamburg, führte die JETZT-SUMMIT-TeilnehmerInnen in ihrer Keynote in die digitale Konsumwelt im Reich der Mitte und damit auch in die chinesische Marketing-, Werbe- und Medienrealität ein – eine Realität, die sich in vielen Kernbereichen fundamental von jener im Westen unterscheidet.

Lars Kofahl, ebenfalls Berater bei der Hamburger Innovationsagentur FUTURE CANDY, präsentierte in seiner Keynote eine ganze Reihe von Schlüsseltechnologien, die erst im Jänner bei der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vergas vorgestellt wurden und die unser aller Leben bald grundlegend verändern werden.

„Uns war es bei der Konzeption des Programms für den JETZT SUMMIT 2022 wichtig, nicht nur die notwendige Nabelschau des Digital Marketings in Österreich zu bieten, sondern ganz gezielt in jene Weltgegenden zu blicken, wo unsere Zukunft bereits jetzt stattfindet“, betonen die beiden JETZT-Konferenzen-Initiatoren Maximilian Mondel und Bernd Platzer von MOMENTUM Wien.

Flankiert wurden die zwei internationalen Headliner-Keynotes von acht mit namhaften DACH-Digital-ExpertInnen besetzten Gipfelgespräche zu folgenden Themen: Status quo von Digital Marketing in Österreich, Programmatic Advertising, Performance Marketing, Talent Recruiting, Digital Advertising, Data Driven Marketing, Agenturmodelle für morgen und die Zukunft des Marketings generell.

Weiterer zentraler Programmpunkt des JETZT SUMMIT 2022 war die Präsentation eines Sneak Previews der von der Agentur MOMENTUM Wien in Zusammenarbeit mit dem iab austria und dem iab Europe ausgearbeiteten „MOMENTUM Spendingstudie 2022“ mit Zahlen, Daten und Fakten zum heimischen Digital-Advertising-Markt, in dem aktuell rund 85 Prozent der Werbespendings zu großen US-amerikanischen Plattformen Google, Facebook & Co. fließen.