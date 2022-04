Neue Initiative „WEconomy“ – Diversity works!

Österreichische Arbeitgeber für mehr Diversity and Gender Equality

Die Initiator:innen von SHEconomy und des Minerva Awards präsentieren gemeinsam mit den Unternehmen Coca-Cola HBC, Goldman Sachs, Ketchum Publico und PwC Österreich: WEconomy – eine Initiative von und für Unternehmen zur Förderung von Vielfalt und Inklusion in der österreichischen Arbeitswelt. Herzstück ist die Diversity Leaders Challenge 2022, welche erfolgreiche Maßnahmen im Bereich Diversity sucht und präsentiert. Die besten Initiativen werden im Rahmen der Minerva Gala mit dem WEconomy Award prämiert. Für mehr Sichtbarkeit der Best-Practice Initiativen sind ein starker digitaler Auftritt, regelmäßige Diskussionsrunden und ein eigenes Printprodukt geplant.

Diversität ist in Österreich (noch nicht) ausgezeichnet. SHEconomy will dies ändern und gründet WEconomy. Die Initiative soll Führungskräfte noch stärker dabei unterstützen, Diversity Management erfolgreich im Unternehmen zu etablieren. Erste Best Practice Beispiele, wie Diversity & Gender Equality erfolgreich im Unternehmen umgesetzt wird, liefern die WEconomy Partner: Coca-Cola HBC, Finanzunternehmen Goldman Sachs, Kommunikationsagentur Ketchum Publico, und Beratungsunternehmen PwC Österreich. Gemeinsam bringen sie erfolgreiche Maßnahmen vor den Vorhang, um möglichst viele Unternehmen zu ermutigen, erste Schritte zu setzen.

WEconomy – wichtiger Impuls für Österreichs Wirtschaft

Die neue Medienplattform WEconomy verstärkt den Fokus auf die Themenbereiche New Work, Fair Pay sowie die Förderung von gemischten Teams, die auch hinsichtlich Age, Disability, Ethnicity, Gender, LGBTIQ+ und des sozialen Backgrounds zusammengesetzt sind. Der Appell ist klar: Diversität ist nicht nur ein Frauen-Thema. Diversität umfasst so viel mehr und muss von allen in der Gesellschaft vorangetrieben werden. Mit WEconomy werden aus Unternehmen Rolemodels.

„Mit WEconomy wollen wir konkrete Initiativen & Best Practices zu mehr Diversity & Gender Equality in Unternehmen & Organisationen aufzeigen und angreifbar machen. Ziel ist es, dass wir gemeinsam mit starken Mitstreiter:innen möglichst viele Unternehmen ermutigen, diese Zukunftsthemen auf die Agenda zu setzen, um hier in Bezug auf die ESG-Kriterien und auch als attraktiver Arbeitergeber nachhaltig erfolgreich zu bleiben“, so Nadia Weiss und Hermann Sporrer – Co-Founder SHEconomy & Initiator:innen WEconomy.

Die Diversity Leaders Challenge 2022

Wichtiger Teil der Initiative WEconomy ist die Diversity Leaders Challenge, mit der jene Unternehmen vor den Vorhang geholt werden, die Vielfalt unterstützen und leben. Denn die WEconomy Partner wissen: Erfolgreiches Diversity Management macht Unternehmen nicht nur fairer, sondern auch erfolgreicher. Im Rahmen der Diversity Leaders Challenge 2022 werden unterschiedliche Diversity Leaders der Wirtschaft vorgestellt und anschließend durch eine hochkarätige Jury und ein Publikums-Voting prämiert. Auch die Produzenten des „MINERVA“ – Awards rollen der neuen WEconomy Initiative den roten Teppich aus, und werden im Rahmen der „Minerva“-Awardverleihung Ende März 2023 im Radiokulturhaus den WEconomy Award übergeben. Anmelden können sich Unternehmen, die Vielfalt unterstützen und leben unter https://weconomy.media/ – 60 Firmen haben sich bereits mit spannenden Maßnahmen registriert. Eine Einreichung ist noch bis Ende Oktober 2022 möglich.

Berichterstattung in Online und Print

Neben dem digitalen Auftritt unter https://weconomy.media/ ist für Dezember ein eignes Printprodukt geplant. Mit starker medialer Präsenz soll mehr Sichtbarkeit für mutige und innovative Unternehmen im Bereich Diversity Management geschaffen werden. So werden Unternehmen einerseits durch die Diversity Leaders Challenge 2022 aktiviert und andererseits mit aktuellen Themen durch die Berichterstattung und die Best-Practice Beispiele informiert und inspiriert. Zusätzlich finden pro Quartal auch Austausch-Sessions statt, wo sich die Diversity Leaders Community aktiv vernetzt, konkrete Fokusthemen diskutiert und Best Practices austauscht.

Stimmen der Diversity Leader der Unternehmen

Bettina Augeneder, Director People & Culture bei Coca-Cola HBC Österreich: „Mit 900 Mitarbeitenden aus über 25 Nationen und rund 40% Frauen in höheren Führungspositionen sind wir bei Coca-Cola HBC Österreich auf einem guten Weg – und wir wollen mehr. Mit Kulturmaßnahmen stärken wir die Sensibilität für den Wert von Diversity, Inclusion & Equity innerhalb und außerhalb des Unternehmens.“

Manisha Joshi, Business Director und Head of Diversity & Inclusion bei Ketchum Publico: „Diversität ist für uns bei Ketchum Publico ein wichtiges Charakteristikum, an dem wir auch strategisch ständig weiter arbeiten. Gemeinsam mit WEconomy wollen wir branchenübergreifend Sorgen nehmen, indem wir realisierbare Maßnahmen präsentieren. Wir geben Mut und Inspiration – nach Außen sowie Innen. Denn für uns ist Vielfalt ein klarer Wettbewerbsvorteil und damit die Zukunft.“

Barbara Redlein – Inclusion & Diversity Leader bei PwC Österreich: „Als international tätiges Beratungsunternehmen ist Vielfalt eines unserer wichtigsten Erfolgskriterien ist. Nur wenn wir ein Problem aus möglichst vielen Perspektiven betrachten, können wir für unsere Kunden die besten und nachhaltigsten Lösungen schaffen. Inclusion & Diversity betrifft aber nicht nur unsere Kunden, die wir zum Beispiel bei einer Equal Pay Zertifizierung begleiten dürfen, sondern auch uns selbst. Darum haben wir auch bei PwC zahlreiche Initiativen für mehr Vielfalt und eine inklusive Unternehmenskultur.“

Sandra Straka, Vertriebsleitung Österreich, Goldman Sachs Asset Management „Wir glauben bei Goldman Sachs an die große Bedeutung und Kraft von Vielfalt, auch um die Bedürfnisse unserer ebenso vielfältigen Kunden zu erfüllen. Wir verpflichten uns, Fortschritte mit Blick auf ethnische Diversität zu erzielen, die Gleichstellung der Geschlechter voranzutreiben und Vielfalt auf allen Ebenen unseres Unternehmens zu stärken.“