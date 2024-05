So gelingt nachhaltiges Werben

Etwa die Hälfte der Umweltaussagen in der Werbung und Kommunikation sind unwahr oder irreführend. Rechtliche Initiativen auf EU-Ebene wollen dem Einhalt gebieten und strengere Vorgaben einführen. Doch die Thematik geht tiefer und ist weitaus komplexer. Aus diesem Grund hat der Marketing Club Österreich ein neues Weiterbildungsangebot entwickelt: Das „Certified Sustainable Experts-Program“ startet am 11. Juni 2024 und vermittelt Teilnehmer:innen aus dem Marketing sowie der Kommunikationsbranche brandaktuelles und relevantes Fachwissen sowie Umsetzungskompetenzen in den Bereichen ESG und Nachhaltigkeit.

„Studien zeigen, dass die Mehrheit der Konsument:innen, vor allem jüngere Generationen, sehr genau darauf achtet, wie Unternehmen und Marken sich zu Umweltthemen und sozialen Fragen positionieren“, erklärt Regina Loster, Geschäftsführerin des Marketing Club Österreich. Das hat auch Auswirkungen auf die Kaufentscheidung: So werden Produkte und Dienstleistungen bevorzugt, die von nachhaltigen Unternehmen stammen bzw. einen positiven sozialen Beitrag leisten. Kein Wunder also, dass die Integration von ESG (Environmental, Social, Governance) und Nachhaltigkeit in der Kommunikation und im Marketing zum festen Bestandteil strategischer Überlegungen und Maßnahmen geworden ist.

Bekämpfung unlauterer umweltbezogener Werbung

Eine Untersuchung der EU-Kommission hat jedoch ergeben, dass fast die Hälfte der Umweltaussagen auf den Websites von Unternehmen unwahr oder irreführend sind. Auf EU-Ebene wird dem aktuell ein rechtlicher Riegel vorgeschoben – etwa mit der sogenannten EmpCo-Richtlinie oder der Green Claims Directive, die unlautere umweltbezogene Werbung bekämpfen will, und über die noch heuer im EU-Parlament abgestimmt werden soll.

Die Zukunft des Marketings nachhaltig gestalten

Diesen und weiteren relevanten Entwicklungen widmet sich der Marketing Club Österreich in seinem brandneuen Weiterbildungsangebot: Das „Certified Sustainable Experts-Program” startet am 11. Juni 2024 und vermittelt Teilnehmer:innen aus dem Marketing und der Kommunikationsbranche über mehrere Wochen hinweg sowohl theoretisches Fachwissen als auch Umsetzungskompetenzen in den Bereichen ESG und Nachhaltigkeit. Teilnehmer:innen profitieren dabei von der Expertise namhafter Speaker:innen wie Reinhard Herok, Kommunikationsberater und Lektor für Nachhaltigkeit an der FH Wiener Neustadt sowie am Campus Wieselburg, Publizistin und Umweltaktivistin Nunu Kaller, Werbeprofi und Unternehmensberaterin Marion Zöchbauer und Corporate-Sustainability-Expertin Karin Huber-Heim.