100. Digital Out-of-Home-Screen in Österreich

Das „Post Werbefenster“, das digitale Außenwerbeangebot der Österreichischen Post AG, freut sich über einen weiteren Meilenstein: Kürzlich wurde der 100. Screen in Betrieb genommen. Damit setzt das „Post Werbefenster“ sein kontinuierliches Wachstum seit dem Start 2021 fort. Für die Zukunft geplant sind der Ausbau des Standortnetzes und des seit Herbst 2023 verfügbaren Großflächenangebots, sowie die weitere Individualisierung der Kampagnen durch Targeting und neue Produktfeatures.

Vor rund drei Jahren begann die Erfolgsgeschichte des „Post Werbefensters“ der Österreichischen Post AG. Seitdem ist das DOOH-Netzwerk der Post auf 100 Screens angewachsen, mit einer insgesamten Reichweite von knapp vier Millionen Bruttokontaktchancen pro Woche.

„Der hundertste ‚Post Werbefenster‘-Screen erfüllt uns mit Freude und Stolz. Er zeigt das kontinuierliche Wachstum unseres digitalen Außenwerbeangebots innerhalb der letzten drei Jahre“, sagt Walter Oblin, Generaldirektor-Stellvertreter, Vorstand für Brief & Finanzen, Österreichische Post AG. „Die digitale Ergänzung unserer nach wie vor starken traditionellen physischen Werbeangebote Flugblatt und Direct Mail mit Lösungen wie Aktionsfinder, digitaler programmatischer Werbung und DOOH schreitet damit rasch voran.“

Weiterer Ausbau des Standortnetzes geplant

Zu den Jahreskund*innen des Digital Out-of-Home-Netzwerks der Post zählen unter anderem die Unternehmen Otto und Thalia. Für zahlreiche weitere Kund*innen – etwa den Mobilfunker spusu – werden einzelne Kampagnen umgesetzt. Nach strengen Selektionskriterien werden die „Post Werbefenster“-Screens an stark frequentierten Orten mit hohem Verkehrs- und Fußgängeraufkommen platziert. Dies bietet werbetreibenden Unternehmen die Möglichkeit, ihre Botschaften in Schaufenstern, an stark befahrenen Kreuzungen, in Einkaufsstraßen und Einkaufzentren wie zum Beispiel dem Wiener „Post am Rochus“ oder der Linzer „LentiaCity“ sowie bei Fachmarktzentren zu platzieren und dort die für sie passenden Zielgruppen zu erreichen.

Jeder zweite Screen des „Post Werbefenster“-Netzwerks ist dabei in Wien platziert. Die dortige dichte Infrastruktur bietet besonders reichweitenstarke Standorte. In der Bundeshauptstadt ist auch die Verweildauer vor den Screens höher – besonders rund um Handelsstandorte, in Bereichen von Freizeitbeschäftigungen und im Verkehr. Der Ausbau des DOOH-Angebots der Post findet jedoch auch außerhalb der Bundeshauptstadt statt, um auch ländlichere Gegenden und die dort ansässigen Zielgruppen zu erschließen.

Top-Standorte in Wiener Innenstadtlage für Großwerbeflächen im Visier

Im Herbst 2023 nahm die Österreichische Post AG die erste Großwerbefläche in ihr Netzwerk auf. Unter den ersten Kund*innen, die die knapp 50 m2 große Werbefläche in der Wiener Aspernbrückengasse im zweiten Bezirk für ihre Werbung genutzt haben, war das Bonusprogramm PAYBACK. Auch aufgrund des regen Zuspruchs der Kund*innen ist die Post gerade dabei, österreichweit die geeignetsten Standorte für einen Ausbau des Großwerbeflächen-Angebots zu finden – einige Top-Standorte in innerstädtischen Lagen in Wien sind bereits in der näheren Auswahl. Für jeden potenziellen Standort wird eine maßgeschneiderte Werbelösung angedacht, um eine attraktive und auffällige Werbefläche zu bieten.

Verantwortlich für die technische Umsetzung und auch Weiterentwicklung des breiten Produktportfolios zeichnet Ricoh, Hersteller von branchenführenden Hardware- und Softwarelösungen. „Wir bieten unseren Partnern im Bereich Digital Out-of-Home die modernsten technischen Produktlösungen. Dank unserer breiten Produktpalette und der Agilität unseres Entwicklungsteams können wir für jeden Standort eine passgenaue, sich nahtlos in die Umgebung fügende Screenlösung anbieten“, erklärt Hubert Brugger, Business Development Manager bei Ricoh Österreich und dortiger Projektleiter für das Thema „Post Werbefenster“.

„Dynamic Creative“ tauscht Werbesujets anhand von tagesaktuellen Geschehnissen

Mit 2024 nutzen die Kund*innen vermehrt auch die Targeting-Lösungen des Digital Out-of-Home-Angebots der Post: Durch Zeitschienen-, Geo- und Wettertargeting kann mit maßgeschneiderten Werbebotschaften die Zielgruppe noch konkreter angesprochen werden. „In einer Werbelandschaft, in der zunehmend auf Personalisierung und auf das Schalten von konkreten Werbebotschaften gesetzt wird, lassen sich die Targeting-Optionen noch besser für Ziele wie den Markenimage-Aufbau nutzen“, erklärt Reinhard Scheitl, Leitung Digitale Werbung & Innovation, Brief & Werbepost, Österreichische Post AG.

Um Werbetreibenden noch mehr Möglichkeiten der personalisierten Zielgruppenansprache zu bieten, setzt das „Post Werbefenster“ in Zukunft auf die Produktergänzung „Dynamic Creative“: Mit dieser Lösung haben Werbetreibende die Möglichkeit, während der Kampagnenschaltung das Werbesujet auf Tagesbasis dynamisch zu tauschen – so kann gezielt auf tagesaktuelle Geschehnisse reagiert werden.