Erstes Growth-Workshop-Format um Start-ups schnell und inovativ voranzubringen

tech2b: Erstes Growth-Workshop-Format, das Theorie und individuelle Betreuung, die gleich Maßnahmen umsetzt, vereint, startet mit dem Inkubator tech2b und GrowthBrainery.

Das Team des Start-ups Inkubator tech2b begleitet jedes Jahr mehr als 30 Start-ups. Mit diversen Weiterbildungsworkshops, Mentoring und vielen anderen Möglichkeiten helfen sie den Neugründern Fuß in der Business Welt zu fassen und die eigenen Produkte bestmöglich zu vermarkten. Nun haben sie im Team neue Wege konzipiert, wo Mentoring und Workshops vereint werden, um Start-ups noch effizienter voranzubringen.

Von der Idee zum Erfolgsmodell

Gemeinsam mit der GrowthBrainery wurde ein erstes Experiment mit einem GrowthWeekend-Retreat gestartet. Dabei werden die individuellen Challenges der Start-ups vorab analysiert, die Inhalte des GrowthWeekends perfekt abgestimmt und die Start-ups auch nach Ende 3-6 Monate bei der Umsetzung der Maßnahmen hands-on betreut und unterstützt.

Die beiden Gründer der GrowthBrainery Raphael Remhof und Dominik Pühringer begleiten seit Jahren Unternehmen bei ihren digitalen Erfolgsgeschichten.

2020 erkannten die Beiden das Problem, dass Start-ups in ihren Anfängen oft zu wenig Budget für die professionelle Betreuung durch eine Marketingagentur haben, in vielen Fällen mehr versprochen wird als geliefert oder die Kenntnisse für eine eigenständige interne Umsetzung fehlen.

„Wir haben gemeinsam mit tech2b ein Growth-Workshop-Format speziell für Start-Ups konzipiert, das mit unserem 3-Phasen-TCG-Modell Theorie und Hands-On Betreuung einer Agentur vereint.“ So Dominik Pühringer CEO der GrowthBrainery

„Wir arbeiten schon seit Jahren mit dem GrowthBrainery Team hinsichtlich unseres Gründungsweiterbildungsangebots zusammen. Im letzten Jahr entstand gemeinsam die Idee, nicht nur Inhalte zu liefern, sondern diese auch hands-On in einem Peer Learning Umfeld anzuwenden, um unmittelbare Erfolge schnell sichtbar werden zu lassen. Es war für uns alle ein Experiment mit 7 unterschiedlichen Gründungsteams drei Tage lang, an ihren Themen zu arbeiten. Die Startups genauso wie das tech2b Team sind sehr zufrieden mit den ersten Ergebnissen“, so Romana Pusch von tech2b.

Laut Start-ups hat das neue Growthformat alle Erwartungen übertroffen und zeigt ein neues, innovatives Lernmodell, mit dem man schnell und effektiv hands-On neue Maßnahmen umsetzen und vorankommen kann. „Dieses neue Format geht wesentlicher tiefer in die Materie, als jeder anderer Workshop – normalerweise bekommt man einen Input und geht wieder über ins Tagesgeschäft. Hier wird sofort hands-On geholfen und gemeinsam umgesetzt,“ so Florian Kögler, CEO von Redem. tech2b sowie die GrowthBrainery freuen sich, dass das neue Modell auf Anhieb so erfolgreich ist, und bauen dieses zukünftig weiter aus.

Über GrowthBrainery

GrowthBrainery wurde 2020 von den erfahrenen Unternehmern Raphael Remhof und Dominik Pühringer gegründet. Mit einem starken Experten-Backround und einem einzigartigen Experten-Team hilft GrowthBrainery Unternehmen die digitale Transformation zu erkennen, die gefragtesten Kompetenzen intern aufzubauen und zu wachsen. Mehr Infos unter www.growthbrainery.com

Über tech2b

tech2b unterstützt Gründer:innen in Oberösterreich mit Knowhow, Kapital und Kontakten, um aus Ideen Geschäftsmodelle und Produkte zu entwickeln. Darüber hinaus hilft tech2b den Start-ups, ihre Produkte selbst oder gemeinsam in Kooperation mit den führenden Unternehmen des Landes auf den Markt zu bringen und somit zu wachsen. Mehr Infos unter www.tech2b.at