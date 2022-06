RMS Austria startet neue Podcast- Reihe über Kreativität: „Unerhört kreativ“

Der Kreativität auf der Spur: Launch des neuen RMS Podcast „Unerhört kreativ“. Nach der erfolgreichen Reihe „Vom HörenSagen.“ bringt der Audiovermarkter RMS Austria neuen Audio-Content auf den Markt. Dieser verschreibt sich voll und ganz dem Thema Kreativität.

Wir brauchen sie, um Neues zu schaffen und die größten Erfindungen und Gedanken aller Zeit wären ohne sie nie erfunden oder gedacht worden: Kreativität. Ein großes Wort, das uns täglich begleitet. Aber was ist eigentlich Kreativität? Welche Formen kann sie annehmen? Können wir alle kreativ sein? Wie aktivieren wir unsere innere Kreativität? Diesen und vielen weiteren spannenden Fragen widmet sich der neue Podcast von RMS Austria: „Unerhört kreativ“.

Genauso vielfältig wie die Kreativität selbst ist auch das Gäste-Aufgebot in den ersten vier Episoden von „Unerhört kreativ“. In der ersten Staffel spricht das Moderatoren-Duo Gini Lampl und Wolfgang Walluch mit bekannten Persönlichkeiten aus Kunst, Philosophie, Kulinarik und der Musik-Szene. So beleuchtet beispielsweise der Star-Fotograf Lois Lammerhuber in der Debüt-Folge, welche die kreativsten Momente seiner Karriere waren und wieso das Kreativ- Sein für ihn einen sehr intimen Prozess darstellt.

Und auch in den weiteren Folgen dürfen sich die Zuhörer:innen auf inspirierende Gespräche freuen: Der mehrfach ausgezeichnete Philosoph und Autor Prof. Dr. Konrad Paul Liessmann betrachtet in seiner Folge Kreativität aus einem etwas kritischeren Blickwinkel und bietet so eine neue Sichtweise auf das Thema. Wie gut Kreativität auch schmecken kann, erzählt der Hauben-Koch Thomas Dorfer und berichtet von seiner Arbeit im top Restaurant Landhaus Bacher. Und natürlich wird es auch musikalisch: Artist AYMZ zeigt, wie emotional und persönlich Kreativität eben auch sein kann.

Joachim Feher, CEO RMS Austria: „Kreativität ist die Essenz jedes erfolgreichen Radioprogramms, denn für Langeweile würden die Österreicher:innen ihr Lieblingsradio nicht zum Tagesbegleiter Nr. 1. machen: Comedy für die Lachmuskeln, Berichte über neu entdecktes oder ein spannender Musikmix – Kreativität steckt in jedem Radioelement. Und kein Bild triggert unsere Fantasie stärker als ein emotionaler Radiospot aus der richtigen kreativen Mischung von Sprache, Musik und Geräuschen.“

Der RMS Podcast „Unerhört kreativ“ ist auf den gängigen Podcast-Plattformen abrufbar. iTunes , Spotify , Podcast.de