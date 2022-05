Österreichische Webanalyse

ÖWA 2021-IV: Die Ergebnisse

6,28 Millionen Österreicher nutzen ÖWA-Angebote

Erstmals kann auf Basis von Tagesreichweiten geplant werden

Die neue ÖWA veröffentlicht seit Dezember 2021 monatliche Reichweiten für alle teilnehmenden Online-Angebote. Nun folgt die Veröffentlichung im Mediaplanungstool „Zervice“ für das 4. Quartal 2021: am 17. Mai werden planbare Daten nach einer Pause von zwei Jahren wieder veröffentlicht. Erstmals kann dabei auf Basis von Tagesreichweiten geplant werden. Die Daten sind aufgrund der Methodenänderung mit der Vergangenheit NICHT vergleichbar.

6,28 Millionen österreichische Internetnutzer (Unique User) haben im 4.Quartal 2021 die Angebote der ÖWA in einem durchschnittlichen Monat genutzt. Das entspricht einer Reichweite von 92,6% aller Internetnutzer in Österreich ab 14 Jahre. 2,77 Millionen User nutzen die Angebote über Desktop, fast doppelt so viele greifen über mobile Endgeräte zu: 5,35 Millionen Unique User nutzen die Angebote mobil, das entspricht einer Reichweite von 78,8%.

Die aktuelle ÖWA weist Reichweiten- und Strukturdaten für 124 Online-Angebote (Einzelangebote, Dachangebote, Vermarktungsgemeinschaften) sowie 355 buchbare Belegungseinheiten im Mediaplanungstool „Zervice“ aus. Erstmals kann neben dem durchschnittlichen Monat und der durchschnittlichen Woche auch auf Basis von Tagesreichweiten für den durchschnittlichen Wochentag geplant werden.

Die Top 3 – Dachangebote

Mit 5.385.000 Unique Usern und einer Reichweite von 79,4 % pro Monat liegt ORF.at Network bei den Online-Angeboten an erster Stelle im Ranking, gefolgt von willhaben Dachangebot (4.238.000 Unique User, 62,5% der Internet User) und COPE Dachangebot (3.534.000 Unique User, 52,1% der Internet-User).

Die Top 3 – Einzelangebote

Bei den Einzelangeboten liegt orf.at (5.056.000 Unique User, 74,6% Reichweite) vor willhaben.at (4.238.000 Unique User, 62,5% Reichweite) und heute.at (3.700.000 Unique User, 54,6% Reichweite).

Vermarktungsgemeinschaften

Bei den Vermarktern liegt COPE mit 5.746.000 Unique Usern pro Monat (84,8% Reichweite) vor austria.com/plus mit 4.333.000 Unique Usern (63,9% Reichweite %) und Goldbach Audience mit 4.215.000 Unique Usern (62,2% Reichweite).

Informationsinteressen

91,1 Prozent der User informieren sich regelmäßig über das Wetter im Internet. Damit liegt das Interesse für das Wetter vor Informationen zu Nachrichten und Politik (82,4%) und Gesundheit und Medizin (78,9%).

Nutzungsschwerpunkte

Genutzt wird das Internet am häufigsten zum Suchen (Suchmaschinen nutzen 93,4%), zum Versenden und Empfangen privater E-Mails (90,4%) und für Onlinebanking (87,2%).

Nutzungsort

99,4 Prozent der User nutzen Online-Dienste von zu Hause aus, 81,1 Prozent auch unterwegs und 62 Prozent am Arbeitsplatz (Nutzung mehrmals pro Monat).

Die wichtigsten Veränderungen der Studie

Die Methode zur Ermittlung der ÖWA Reichweiten hat sich grundlegend verändert. Die ehemalige ÖWA Plus ist damit erfolgreich abgelöst. Die vergangenen Daten sind aufgrund der Methodenänderung mit den nun veröffentlichten Daten nicht vergleichbar.

Im 4. Quartal 2019 haben 91 Angebote an der Studie teilgenommen, nun sind es im 4. Quartal 2021 insgesamt 124 Online-Angebote, die veröffentlicht werden. Das ÖWA Universum ist von 6,1 Millionen (2019-IV) auf 6,3 Millionen österreichische Internetnutzer ab 14 Jahren (2021-IV) gewachsen.

Es werden – wie in der ehemaligen ÖWA Plus – der durchschnittliche Monat und die durchschnittliche Woche pro Angebot veröffentlicht. Erstmals werden auch Tagesreichweiten für den durchschnittlichen Wochentag pro Angebot in „Zervice“ planbar sein.

Die Zielgruppendaten (Soziodemografie, Anschaffungswünsche & Besitz, Nutzerverhalten und Interessen) wurden 1:1 von der ehemaligen ÖWA Plus übernommen. Neu als Attribute hinzugekommen sind:

Berufliche Entscheider: Erweiterung der Frage zu beruflichen Stellung

Reise & Freizeit: bevorzugte Art der Urlaubsreise

Spezifische Konsumeinstellungen: Wichtigkeit von Ökologie/Nachhaltigkeit zu bestimmten Themen

Die Österreichische Webanalyse (ÖWA) ist die einzige vergleichbare und veröffentlichte Webanalyse in Österreich. Sie wurde 1998 mit dem Ziel gegründet, objektive Zahlen für das Internet zu erheben und den Online-Werbemarkt zu fördern. Neben den Messkennzahlen Page Impressions, Visits und Unique Clients, veröffentlicht sie seit 2021 monatliche Reichweiten (Unique User) für alle Onlineangebote der ÖWA. Die ÖWA hat 69 Mitglieder und 6 Lizenznehmer, bestehend aus Werbeträgern, Agenturen und Vermarkter. Als Dienstleister der ÖWA fungieren INFOnline GmbH aus Bonn, Reppublika – The Research Toolbox GmbH aus Wien und ISBA Informatik Service-Gesellschaft mbH aus Hamburg. Weitere Informationen