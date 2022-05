SEO Webinar #11 – Kampagnen-Links und QR-Codes

Anleitung zur Suchmaschinenoptimierung;

In Webinar #11 erfahren Sie, wie man den Erfolg seines SEO-Engagements misst. Henry Ford hat einmal gesagt: „Fünfzig Prozent bei der Werbung sind immer rausgeworfen. Man weiß aber nicht, welche Hälfte das ist.“

Bei SEO-Kampagnen ist das anders. „Das Nichtwissen oder Zeitdruck bei der Erstellung von Kampagnen führen oft dazu, dass Erfolgs-Tracking nicht eingesetzt wird. Dabei ist es in der Regel kostenfrei und sofort umsetzbar.“ Verrät Michael Kohlfürst, der wie gewohnt durch das Webinar führt.

Über Michael Kohlfürst:

Michael Kohlfürst ist Gründer und in der Geschäftsführung von PromoMasters Suchmaschinenoptimierung mit Sitz in Wien und Salzburg. PromoMasters Online Marketing macht Marken, Produkte, Services und Jobs im Internet optimal sichtbar. Ein 18-köpfiges Spezialisten Team in Salzburg und Wien betreut Firmen und Webagenturen im gesamten deutschsprachigen Raum bei Suchmaschinenoptimierung (SEO), Google Ads (SEA) und Social Media Optimierung.