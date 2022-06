E-COMMERCE-TURBO: HANDELSVERBAND, POST UND SHÖPPING.AT STARTEN KMU-REGIONALINITIATIVE

Mehr als 2.000 österreichische Händler*innen verkaufen ihre Produkte bereits ohne Fixkosten über den heimischen Online-Marktplatz shöpping. Die Zustellung erfolgt dabei möglichst klimaschonend, regional und zuverlässig über die Österreichische Post. Damit künftig noch mehr kleine und mittelständische Händler*innen von der größten E-Commerce-Plattform des Landes profitieren können, haben die Post und shöpping mit dem Handelsverband die KMU-Regionalinitiative „Gemeinsam online wachsen“ ins Leben gerufen.



Ab sofort können alle Handelsverband-Mitglieder, die sich neu auf shöpping.at registrieren, die Services des Online-Marktplatzes ohne Fixkosten und bis 1. Oktober sogar ohne Verkaufsprovision nutzen. Den heimischen KMU-Betrieben wird damit ein zusätzlicher, professioneller Verkaufskanal bereitgestellt, um die Wertschöpfung und hunderttausende Arbeitsplätze im österreichischen Handel zu sichern.



„Die jüngsten Krisen haben das Kaufverhalten der Menschen verändert. Ein optimaler Zeitpunkt, sich einen Teil des jährlichen Kaufkraftabflusses von 6 Milliarden Euro im E-Commerce zurückzuholen. Mit der Regionalinitiative ‚Gemeinsam online wachsen‘ wollen wir österreichische Händler*innen dabei unterstützen, wettbewerbsfähiger zu werden und Online-Marktanteile zurückzuerobern. Dazu bündeln wir die Kräfte“, erklärt Handelsverband-Geschäftsführer Ing. Mag. Rainer Will.



RUNDUM-SORGLOS-PAKET IM E-COMMERCE FÜR KMU-HANDELSBETRIEBE

Die Basis der neuen Initiative bildet ein eigener shöpping-Pakettarif für kleine Händler*innen, welche im E-Commerce durchstarten wollen. Zusätzlich kann auch das gesamte Fulfillment – von der Lagerung über die Kommissionierung, Verpackung und den Versand bis zum Retourenmanagement – an die Profis der Post ausgelagert werden.



„Nur jedes fünfte E-Commerce-Paket in Österreich wird auch tatsächlich vom heimischen Handel verschickt. 70 bis 80 Prozent aller Pakete entfallen auf das Cross-Border-Geschäft, damit steht Österreich europaweit leider an der traurigen Spitze. Mit shöpping bieten wir eine attraktive Plattform für Händler*innen aus Österreich an, um genau diesen Umstand zu ändern“, sagt DI Dr. Georg Pölzl, Generaldirektor der Österreichischen Post AG.



„Mit shöpping bieten wir Händler*innen aller Größen ein äußerst attraktives Angebot, um schnell und einfach auf Österreichs relevantestem Marktplatz Produkte verkaufen zu können. Ich bin sicher, dass wir mit dieser Aktion vielen neuen Händler*innen einen leichten Einstieg in den E-Commerce ermöglichen werden“, ergänzt Robert Hadzetovic, Geschäftsführer von shöpping.



Zahlreiche Erfolgsgeschichten belegen mittlerweile, dass sich ein Verkauf über shöpping.at insbesondere für KMU-Händler*innen auszahlt.



„Dank shöpping konnte ich meine Lagerdrehung optimieren. Zur Spielwaren-Hochsaison an Ostern und Weihnachten habe ich bis zu 450 Pakete am Tag verschickt. So konnte ich die Waren aus meinem Geschäftslager abverkaufen, als ich wegen Corona mein Geschäft schließen musste. Ohne shöpping.at gäbe es unsere Firma heute nicht mehr“, bestätigt Gerhard Nitzlnader, Geschäftsführer von Spielzeugwelt Graz.



Interessierte Handelsbetriebe müssen für eine Teilnahme folgende Voraussetzungen erfüllen:

Aktive Mitgliedschaft im Handelsverband

Sitz der gewerbetreibenden Gesellschaft in Österreich

Versand der Pakete aus Österreich

Retourenadresse liegt ebenfalls in Österreich

Händler können sich über folgenden Link registrieren: shoepping.at/a/haendler-werden – bitte unbedingt unter dem Punkt “Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden” den Handelsverband angeben. Unter den ersten 50 Anmeldungen verlosen die Kooperationspartner*innen zusätzlich ein shöpping Marketingpaket im Wert von 2.500 Euro.



Ob kleiner Webshop, Boutique, Concept Store oder filialisierter Einzelhandel – der Handelsverband lädt alle KMU-Händler*innen des Landes ein, die Services der HV-Mitgliedschaft völlig kostenfrei zu nutzen. KMU RETAIL ist die inzwischen größte Händler*innen-Community in Österreich! Mehr auf www.kmu-retail.at.