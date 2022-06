Otto Österreich setzt erstes Live Shopping Event um

Der crossmediale Reichweitenvermarkter IP Österreich setzte gemeinsam mit seinem Kooperationspartner influence.vision das erste Live Shopping Event für den Werbekunden OTTO Österreich um. In einem 30-minütigen Live Stream auf OTTOs Website, sowie dessen Instagram und Facebook Kanal präsentierten die Influencerinnen Kimberly Budinsky und Nina von High5 die angesagten Must Haves für den Sommer. Insgesamt verfolgten 427 Viewer das erste Live Shopping Event von OTTO.

„Mit einer durchschnittlichen Viewtime von fünf Minuten und einer Click Through Rate von sagenhaften 12 Prozent war unser erstes Live-Shopping Event ein voller Erfolg. Die Zuschauer: innen stellten über eine Chat-Funktion Fragen an die Influencerinnen und erhielten Shopping Möglichkeiten direkt im Live Stream. Zusätzlich konnten die Zuseher: innen über ihre Lieblings-Trendartikel abstimmen. So haben wir ein interaktives Ereignis geschaffen und das Shoppingerlebnis im Laden zum Leben erweckt.“, so Carmen Oitzinger, Marketing Managerin bei OTTO Österreich.

Dass Live Shopping ein erfolgreiches Konzept ist, zeigen auch die Ergebnisse der Online Befragung der IP Österreich mit der hauseigenen I love MyMedia Forschungsapp. Im Zeitraum vom 25.- 30. Mai wurden 1113 Studienteilnehmer:innen zum Thema „Online Live Events“ befragt. Bereits 52% haben sich aktiv über ein Produkt, das bei einem Live Shopping Event vorgestellt wurde, informiert oder es gar gekauft. Zudem können sich 56% der Befragten vorstellen ein Produkt eines Online Live Events in Zukunft (wieder) zu kaufen.

Cornelia Hartl, Teamleitung Projektmanagement Innovation & Crossmedia: „Wir sind überzeugt, dass diese Werbeform aufgrund ihrer Authentizität sehr großes Potenzial birgt. Mit OTTO Österreich haben wir den Startschuss gesetzt. Ab Herbst planen wir Live Shopping Eventreihen, in denen mehrere Influencer:innen Produkte von bis zu drei Werbekunden im Live Stream präsentieren. Natürlich bieten wir dabei absolute Produktexklusivität. Dies wird besonders für Kunden spannend, deren Produkte sich perfekt ergänzen und daher eine gemeinsame Präsentation nicht nur sinnvoll ist, sondern eine Win-Win Situation darstellt. Die passenden Testimonials für die Produkte bieten wir unseren Kunden durch unseren Kooperationspartner influence.vision.“