Shopping Center Report – Österreichs Einkaufstempel im Fokus

Im Rahmen einer aktuellen Studie hat Österreichs führendes Online Markt- und Meinungsforschungsinstitut Marketagent Einkaufszentren, Kaufhäuser und Outlet Center in ganz Österreich unter die Lupe genommen. Mehr als 2.500 Netto-Interviews geben Auskunft über die heimische Shopping-Situation und küren unter anderem die saubersten, sympathischsten und abwechslungsreichsten heimischen Einkaufstempel.

Die Corona-Maßnahmen und Lockdowns der letzten Jahre waren nicht nur für die heimischen Shopping-Center eine große Herausforderung. Auch bei den Einkaufsgewohnheiten der Österreicherinnen und Österreicher hat die Pandemie Spuren hinterlassen. Wenig überraschend also, dass die Hygiene beim Einkauf im Shopping Center Priorität hat. Für 92% der Befragten ist die allgemeine Sauberkeit ein wichtiges Kriterium, dicht gefolgt von der Sauberkeit der Toilettenanlagen. Aber auch die Luftqualität ist für 88% ausschlaggebend. Erst dahinter folgen ein guter Branchenmix und eine angenehme Einkaufsatmosphäre. Für 85% ist außerdem entscheidend, dass sie sich im Center leicht zurechtfinden.

Top 10 Kriterien bei Einkaufszentren* Sauberkeit 92% Sauberkeit der Toilettenanlagen 91% Gute Luftqualität 88% Guter Branchenmix 87% Angenehme Einkaufsatmosphäre 86% Orientierung/ man findet sich leicht zurecht 85% Interessante Geschäfte/ Marken 85% Sympathisches Einkaufszentrum 85% Große Vielfalt an Geschäften/ Marken 84% Gute Parkplatzsituation 83%

*Top-2-Box: sehr wichtig / eher wichtig || n=2.556

„Wir haben in unserer Studie im nächsten Schritt 54 Einkaufszentren in ganz Österreich unter die Lupe genommen und erhoben, wie gut sie diese Shopping-Kriterien erfüllen. Um eine valide Bewertung zu erhalten, wurden den Respondent*innen jeweils nur jene Zentren vorgelegt, die sich in einem 100 Kilometer Umkreis um ihren Wohnort befinden – sich also auch im Alltag gut erreichen lassen“, erläutert Thomas Schwabl, Geschäftsführer von Marketagent, die Studienmethodik.

Was das Top-Kriterium Sauberkeit betrifft, können vor allem kleinere, lokale Shopping Center am stärksten punkten. Das Riverside in Wien Liesing, der Murpark in Graz und das Einkaufszentrum in Oberwart teilen sich hier die Top-3. „Auch in Sachen Sympathie können vor allem Local Heroes, also Zentren, die auch eine gewisse Nahversorgerfunktion erfüllen, das Ranking für sich entscheiden“, führt Alexander Nusshold-Bertschler, Sales-Manager bei Marketagent, aus. In Sachen Attraktivität der Geschäfte und Marken haben dagegen größere Zentren wie das DEZ Innsbruck und die beiden Westfield Center Donau Zentrum und Shopping City Süd die Nase vorne. Bei der Innengestaltung landen das ATRIO Villach, dicht gefolgt von der Linzer PlusCity und dem Designer Outlet Parndorf auf dem Siegerpodest.

„Dass in Einkaufszentren nicht nur geshoppt, sondern auch geschlemmt wird, ist schon seit vielen Jahren Trend. Neben Markengeschäften gehören Gastronomiebetriebe zum festen Inventar in Shopping Centern“, ergänzt Thomas Schwabl. Das Angebot dieser sogenannten Food-Courts überzeugt laut der vorliegenden Umfrage vor allem in der Linzer PlusCity und der Westfield Shopping City Süd.

Studiensteckbrief:

Methode: CAWI | Computer Assisted Web Interviews

Instrument: Online-Interviews über die Marketagent reSEARCH Plattform

Erhebungszeitraum: 23.05.2022 – 06.06.2022

Sample-Größe: n = 2.556 Netto-Interviews

Kernzielgruppe: Personen im Alter zwischen 14 und 75 Jahren, die in den letzten 4 Monaten ein Einkaufszentrum besucht haben

Quotensteuerung: Sample repräsentativ für die österreichische Bevölkerung

EKZ Vorlage: Zur Bekanntheitsabfrage und Detailbewertung wurden ausschließlich Shopping Center vorgelegt, die sich im 100 km-Umkreis der Respondent*innen befinden

