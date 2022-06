Vamp Award 2022: DOOH Data geht an Goldbach und MediaCom

Das miniXplore kommt dank Data groß raus: Bei der gestrigen VAMP Award 2022 Verleihung wurde der Vermarkter Goldbach Media Austria gemeinsam mit der ausführenden Agentur MediaCom für die miniXplore-Kampagne in der Kategorie Digital-out-of-Home Data mit dem VAMP Award in Gold ausgezeichnet. Das Projekt, das im Auftrag des Technischen Museums Wien umgesetzt wurde, konnte die Jury durch den innovativen, effizienten und sicheren Einsatz von Daten zur bestmöglichen Erreichung der Zielgruppe überzeugen.

Barbara Pandey vom Technischen Museum Wien:

«Als modernes Technikmuseum sind wir immer bestrebt innovative Wege einzuschlagen, nicht nur in der Museumsarbeit an sich, sondern auch in der Werbung. Wir freuen uns besonders über den Erfolg dieser Kampagne, weil dabei Technik kreativ genutzt wird, um die Wirkungskraft unserer Außenkommunikation sinnvoll und nutzbringend zu optimieren.»

Ines Latzko, Client Service Manager bei MediaCom Austria:

«Mit dem Technischen Museum Wien haben wir einen langjährigen Kunden, der immer bereit ist, Innovationen zu testen und kreative Wege zu gehen. Uns ist es besonders wichtig, dass dabei auch die Effizienz nicht zu kurz kommt. Die Elemente Innovation und Effizienz konnten wir bei dieser Kampagne perfekt kombinieren!»

Bereits seit 2004 werden mit den VAMP die besten Below the line-Kampagnen in den Bereichen Ambient-Media-, Promotion- und Digital-out-of-Home ausgezeichnet.

In Sachen Daten-basierte Digital-out-of-Home Kampagnen geht dabei kein Weg an Goldbach als Experten für Programmatic Advertising vorbei. Das unterstreicht auch die Tatsache, denn auch beim zweitplatzierten Projekt in der Kategorie Data «BILLA Bio-Programmatic DOOH» zeichnete Goldbach für den programmatic Part verantwortlich.

18 Kunden aus den Branchen Möbelhandel, Beauty, Getränkehandel, Lifestyle, Mobilität sowie Tourismus setzen bereits aktiv auf programmatische DOOH Werbung bei Goldbach, seit Jahresbeginn wurden bereits über 30 Kampagnen programmatisch umgesetzt.

«Die Programmatische Außenwerbung ist somit fest in Goldbach-Hand. Das reichweitenstarke und attraktive Netzwerk von über 719 Standorten, sowie unsere inzwischen mehrjährige Erfahrung kommen uns und unserem wachsenden Kundenkreis zu gute. Wir freuen uns natürlich sehr über den VAMP Award in der Kategorie Data und sehen unseren Kurs schon frühzeitig auf DOOH gesetzt zu haben, bestätigt.“, so Ralf Schalkhammer, Sales Director TV & DOOH bei Goldbach.

Über Goldbach Austria

Die Goldbach Austria GmbH umfasst Goldbach Audience Austria und Goldbach Media Austria und vermarktet Medien und Angebote aus den Bereichen TV, Online, Mobile, Advanced TV und Digital Out-of-Home. Beratungs- und Abwicklungskompetenz mit klarem Fokus auf intelligente Multi-Screen-Vernetzung und effiziente Zielgruppenansprache stehen bei uns im Vordergrund. Markenbotschaften werden auf dem richtigen Bildschirm zum richtigen Zeitpunkt der richtigen Person ausgespielt. Dabei setzen wir in allen von uns vermarkteten Mediengattungen auf die optimale Kombination aus großer Reichweite, hochwertigen Werbeumfeldern und innovativen Produkten, um Werbekunden optimal aus einer Hand anzusprechen. Die Goldbach Austria GmbH ist eine Tochtergesellschaft der Goldbach Group AG mit Sitz in Küsnacht Zürich. Die Goldbach Group AG ist in der Schweiz, Österreich und Deutschland tätig und ist ein Unternehmen der TX Group. www.goldbach.com

Über den Vamp Award

Der österreichische Preis für Ambient Media, Promotions und DOOH. Ausgezeichnet werden die Besten der Besten im Bereich Below-the-Line-Marketing. www.vamp-award.at