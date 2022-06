COPE gewinnt 10 Awards bei den renommierten WorldMediaFestivals

Mit 2 x Gold und 8 x Silber konnte die Content Marketing Agentur gemeinsam mit ihren Kund:innen überzeugen.

Der Preisregen für die Content Marketing Agentur COPE geht weiter. Bereits 74 Awards konnte die Content Performance Group in diesem Jahr für ihre Kundenprojekte einheimsen. Diesmal gewannen zwei hochwertige Print-Projekte der Agentur bei den 23. WorldMediaFestivals Gold: das Alumni Universität Graz Magazin sowie “das pellet”-Magazin von proPellets Austria. Außerdem kann COPE acht Silber-Awards für sich verbuchen. Die WorldMediaFestivals mit den Television & Corporate Media Awards und den Tourism & Travel Media Awards sind ein internationaler Wettbewerb für Kommunikation & Medien und gehört auch heuer wieder zu den wichtigsten Veranstaltungen der Branche mit 823 Einreichungen aus 40 Nationen.

Gold für die Printprodukte Alumni Universität Graz- & “das pellet” -Magazin



Das Alumni Universität Graz Magazin überzeugte die Jury in der Kategorie “B2C Non-profit” und holte sich die begehrte goldene Trophäe. Das liebevoll gestaltete Magazin wirft einen nostalgischen Blick zurück auf die Studienzeit der Alumni, bildet aktuelle Schnittstellen zwischen Universität und Absolvent:innen ab und zeigt Wege auf, wie die Alma Mater mit ihrer 437 Jahre alten Tradition zukunftsfähig bleibt. Das Besondere am Alumni Magazin der Universität Graz ist die eigene moderne visuelle Sprache, womit es sich deutlich von anderen Magazinen dieser Art abhebt.

Auch “das pellet”-Magazin von proPellets Austria überzeugte mit seinem authentischen Konzept und wurde in der Kategorie “Corporate Print: B2C Associations” mit Gold geehrt. Zweimal jährlich erscheint das Magazin, um über die Vorteile von Heizen mit Pellets zu informieren. Dies geschieht mit unterschiedlichen journalistischen Formen: Interviews, Reportagen, Homestorys sowie Serviceartikeln – die Texte werden dabei immer in einer möglichstbarrierearmen Sprache gehalten. Das Ziel von proPellets Austria ist es, mit Pellets einen wesentlichen Beitrag dafür zu leisten, dass in Österreich fossile Energie durch erneuerbare Energie ersetzt wird.

8 x Silber für COPE-Projekte

Neben den zwei Gold-Awards konnten sich sechs weitere Kund:innen von COPE über insgesamt acht silberne Auszeichnung freuen: von der Lernplattform Robitopia über Kurzvideos von A1 „5Gründe für 5G“, den Dialog Marketing Report der Österreichischen Post, das DRINNEN & DRAUSSEN Magazin des Landes Niederösterreichs, das Helvetia Mitarbeitermagazin „einblicke.“ bis hin zum Video “SO GEHT GESÜNDER URLAUBEN” von SalzburgerLand Tourismus und der COPE Eigenproduktion „enzyCOPEdie – der Guide durch das Marketing-Bullshit-Bingo“. Damit konnte COPE die Jury in unterschiedlichsten Kategorien mit Kreativität und starken Umsetzungen begeistern.

Über COPE:

COPE Content Performance Group (COPE) ist eine ganzheitliche Content-Marketing-Agentur mit dem Nr.1-Online-Vermarktungsnetzwerk Österreichs bestehend aus mehr als 100 digitalen Medien. COPE begleitet Unternehmen mit dem holistischen Beratungsansatz “Consult – Create – Activate” von der Strategie & Konzeption bis hin zur Kreation von Content sowie der Ausspielung auf allen Kommunikationsplattformen und zählt zu den meistausgezeichneten Content-Marketing-Agenturen des Landes. Das knapp 100-köpfige COPE-Team an den Standorten in Wien und Graz setzt sich aus ausgewiesenen Fachexpert:innen zusammen und umfasst Content-Strateg:innen, Storytellers, Newsroom-Insider, Leads- & Daten-Aficionad:as, kreative Filmemacher:innen, Activation-Spezialist:innen, Projektmanager:innen, AdTech-Gurus, uvm. CONSULT– CREATE – ACTIVATE. copegroup.com

Über World Media Festival:

Die WorldMediaFestivals Television & Corporate Media Awards und die Tourism & Travel Media Awards zeichnen Medienexzellenz auf wahrhaft globaler Ebene aus. Corporate Film. Television. Print. Online. VR.

Seit 22 Jahren zeichnen die WorldMediaFestivals Medienexzellenz auf wahrhaft globaler Ebene aus. Geehrt werden audiovisuelle, gedruckte und online-Produktionen aus den Bereichen Information, Bildung und Unterhaltung. Heute gehören die WorldMediaFestivals in Deutschland’s Medienmetropole Hamburg zu den bedeutendsten Veranstaltungen der Branche und die Preisträger zu den Besten ihres Fachs.