Handout Webinar #13 – Social Media für SEO

Social Media für SEO

Für viele bedeutet SEO: Google Suchmaschinenoptimierung. Um jedoch eine omnipräsente Sichtbarkeit und dadurch eine Dominanz herzustellen die kaufende Kunden anzieht, ist es von großer Bedeutung auch Soziale Medien in sein SEO-Konzept mit einzubeziehen. In diesem Beitrag erfahren Sie vom SEO – Experten Michael Kohlfürst, worauf Sie unbedingt dabei achten sollten.

Die im Video besprochenen Punkte zum Thema Social Media für SEO werden nachfolgend beschrieben und mit Screenshots ergänzt. Videolänge: 33:22 Minuten

Warum Social Media für SEO?

Hauptgrund ist, dass sich vor allem junge Nutzer immer öfter nur noch in Sozialen Medien bewegen oder zumindest nur teilweise Suchmaschinen nutzen. Darum ist es wichtig die eigene Marke, Produkte, Storys und Jobs auch in Social Media Kanälen durch Optimierung gut auffindbar zu machen.

Suchmaschinen zeigen Inhalte aus einigen Social Media Kanälen in den Suchergebnissen an. So werden Nutzer erstmals auf Angebote aufmerksam oder kommen mit der Marke immer wieder in Kontakt, was für Kaufentscheidungen und Bindung wichtig ist.

Social for SEO ist kein Ersatz dafür, wenn ein Unternehmen echtes, vollwertiges und authentisches Social Media betreiben möchte oder muss. Dafür benötigt es im Haus oder eine externe professionelle Umsetzung.

Welche Social Media Kanäle werden in Suchmaschinen gefunden

Dies kann überregional unterschiedlich sein, wenn Kunden beispielsweise aus Europa, Asien, Russland oder dem arabischen Raum stammen. Betrachten wir den deutschsprachigen Raum, ist Google ein optimales Beispiel.

Auf der Suche nach dem Unternehmensnamen erscheinen in den ersten 100 Ergebnissen fast alle bekannten Social Media Kanäle, sofern diese angelegt wurden. Das ist bei Unternehmen unterschiedlich, da im Hotelbereich auch viele Hotelplattformen angezeigt werden.

Spannend für Unternehmen ist, dass für Länder angepasste Versionen teilweise bereits übersetzt angezeigt werden. Also es.linkedin.com für Spanien in spanischer Sprache.

Social Media Kanäle die von Google angezeigt werden

Facebook Twitter Slideshare LinkedIn Instagram Foursquare YouTube Pinterest Glassdor Google My Business Kununu XING Glassdoor uva.

Was wird in Suchmaschinen gefunden?

Dies ist abhängig vom primären Fokus des jeweiligen Kanals. Fotos von Facebook oder Pinterest Beiträgen erscheinen zumeist in der Bildersuche, Videos von YouTube oder Vimeo in der Videosuche und so weiter.

Aber auch ganze Tweets werden in Suchmaschinen gefunden. Beispielsweise bei der Suche nach #zib2 werden Twitter Beiträge angezeigt. Der Fokus von Twitter liegt bei Information & News.

Was wird nicht in Suchmaschinen gefunden?

Bei Social Media Kanäle wie Snapchat, Signal oder WhatsApp kann das Unternehmensprofil aber keine einzelnen Beiträge gefunden werden. Dennoch kann es als Unternehmen wichtig sein auch hier ein Profil anzulegen, selbst wenn keine Beiträge gepostet oder sichtbar werden.

Alle Social Media Kanäle anlegen?

Alle (neuen) Social Media Kanäle für das eigene Unternehmen anzulegen, hat mehrere Vorteile.

An erster Stelle steht der Schutz der eigenen Marken. Eine Auseinandersetzung mit YouTube kann bis zu einem Jahr dauern, bis ein entführter Kanal geschlossen oder übertragen wird. Zu Beginn ist meistens auch die Wunsch URL (Vanity URL) verfügbar. Beispiel twitter.com/meinefirma

Bei einer Suche im jeweiligen Kanal erscheint ein sauberes Profil, welches die Marke positiv darstellt. Dieser Eintrag kann darauf verweisen, dass das Unternehmen nicht hier aber woanders aktiv ist. Dies ist vielleicht auch der Fall, wenn ein Kanal wie XING in Zukunft für ein Unternehmen eine untergeordnete Rolle spielt.

Als dritten Grund kann es zu einem späteren Zeitpunkt ein für das Unternehmen wichtiger Kanal werden. Wie viele Unternehmen sind nun auf TikTok aktiv, die zuvor gesagt hatten, dass sie dort nie sein werden.

Letzter Grund ist, dass Social Media Kanäle wie beschrieben in Suchergebnissen aufscheinen. Dadurch nimmt das eigene Unternehmen möglichst viel kontrollierten Raum in den Top 100 Suchresultaten ein.

8 Tipps zu Social für SEO

Kanäle beanspruchen oder anlegen Branding durch sauberes Logo und Header optimal unterstützen und updaten Identen Unternehmens Rufname verwenden, Vanity URL claimen Unternehmensbeschreibung an jeweiligen Kanal anpassen und updaten Kontaktdaten und Impressum vollständig ausfüllen Kanal von der eigenen Webseite aus verlinken Initialen Post erstellen wo das Unternehmen aktuell aktiv ist Finalen Post erstellen wo das Unternehmen noch aktiv ist

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg beim Wecken neuer Potentiale! Nächstes Mal beschäftigen wir uns mit dem Thema „Bing Ads von Microsoft“.

Über Michael Kohlfürst: Michael Kohlfürst ist Gründer und in der Geschäftsführung von PromoMasters Suchmaschinenoptimierung mit Sitz in Wien und Salzburg. PromoMasters Online Marketing macht Marken, Produkte, Services und Jobs im Internet optimal sichtbar. Ein 18-köpfiges Spezialisten Team in Salzburg und Wien betreut Firmen und Webagenturen im gesamten deutschsprachigen Raum bei Suchmaschinenoptimierung (SEO), Google Ads (SEA) und Social Media Optimierung.