SEO Webinar #13 – Social Media für SEO

Anleitung zur Suchmaschinenoptimierung;

In Webinar #13 erfahren Sie, warum es wichtig ist auch Sozial Media Kanäle miteinzubeziehen.

Für viele bedeutet SEO: Google Suchmaschinenoptimierung. Um jedoch eine omnipräsente Sichtbarkeit und dadurch eine Dominanz herzustellen die kaufende Kunden anzieht, ist es von großer Bedeutung auch Soziale Medien in sein SEO-Konzept mit einzubeziehen.

In diesem Webinar erfahren Sie vom SEO – Experten Michael Kohlfürst, worauf Sie unbedingt dabei achten sollten.

Über Michael Kohlfürst:

Michael Kohlfürst ist Gründer und in der Geschäftsführung von PromoMasters Suchmaschinenoptimierung mit Sitz in Wien und Salzburg. PromoMasters Online Marketing macht Marken, Produkte, Services und Jobs im Internet optimal sichtbar. Ein 18-köpfiges Spezialisten Team in Salzburg und Wien betreut Firmen und Webagenturen im gesamten deutschsprachigen Raum bei Suchmaschinenoptimierung (SEO), Google Ads (SEA) und Social Media Optimierung.