Mit „total.regional“ seit 15 Jahren* an der Spitze in OÖ

Die veröffentlichte Österreichische Auflagenkontrolle (ÖAK) zeigt: Tips hat mit einer verbreiteten, wöchentlichen Auflage von 711.079 Exemplaren** im Durchschnitt des 1. Halbjahres 2022 die höchste Printauflage in Oberösterreich. Als einzige regionale Wochenzeitung, die sich in OÖ-Besitz befindet, punktet Tips konstant mit dem Motto „total.regional“. Die Reichweite von 57,6 %*** in Oberösterreich bestätigt laut Media-Analyse die Spitzenposition von Tips in Oberösterreich.

„Regionalität steht bei uns im Vordergrund“, so Tips-Chefredakteur und Geschäftsführer Josef Gruber, „wir sind stolz darauf, mit unserer Ausrichtung die regionale Wertschöpfung zu stärken und zu gelebter Nachhaltigkeit beizutragen. Schlägt man Tips auf oder informiert sich online unter www.tips.at, findet man alles Wissenswerte aus der Region. Unsere Leser erfahren sofort, welche Neuigkeiten es in ihrem direkten Umfeld gibt. Die internationalen Nachrichten bekommt jeder laufend mittels diverser Medienkanäle geliefert, aber Informationen über den eigenen Heimatort lassen sich meist nur schwierig finden. Unsere Tips-Redakteure und die REgioPORTER sind gut in den Regionen vernetzt und profitieren von aktuellen Informationen direkt aus erster Hand. Diese Berichte finden unsere Leser dann nicht nur in der nächsten Ausgabe direkt in ihrem Postkasten, sondern auch als Newsletter im E-Mail-Postfach, topaktuell auf Facebook, abrufbar über Alexa und auf Tips.at, wo wir ständig Top-Zugriffszahlen erzielen“, verrät Gruber das jahrelange Erfolgsrezept der kostenlosen Wochenzeitung.

„Tips ist der beste Partner für die Werbewirtschaft und hat mit der 100% Postverteilung einen weiteren Vorteil zu bieten. Unsere Zeitung kommt als einziges oberösterreichisches Regionalmedium auch in alle jene Haushalte, die keine Werbesendungen erhalten. Damit erreichen wir eine extrem interessante und vor allem interessierte Zielgruppe, die auf keinem anderen Weg so flächendeckend zu erreichen ist“, zeigt Tips-Geschäftsführer Moritz Walcherberger auf.

*Quelle: ARGE Media Analysen/Regioprint

**Quelle: ÖAK 1. HJ 2022, durchschnittlich verbreitete Auflage der angeführten Titel der Tips OÖ (wöchentlich, gratis).

**Quelle: ARGE Media Analysen MA 21: Feldarbeit Durchführung GFK Austria, IFES, 01.01.2021-31.12.2021. Ungewichtete Fälle: 2.309 in OÖ, 2.398 in NÖ; max. Schwankungsbreite +/-2,0 %.