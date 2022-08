[m]STUDIO sorgt für den „HEJ-Moment“!

Entworfen, inszeniert, produziert und zelebriert – nach dmLIVE setzte [m]STUDIO vergangenen Samstag den nächsten Meilenstein in Sachen „Shoppertainment“ und sendete erstmals parallel auf einer Unternehmenswebsite und mehreren großen Social Media Kanälen – Instagram, Facebook, YouTube – über zwei Stunden live direkt vom Wiener Westbahnhof, wo Österreichs größtes Live Shopping Festival in Szene ging. Das Ergebnis? Ein echter HEJ-Effekt made by [m]STUDIO und Rekordzahlen für IKEA Österreich als Veranstalter!

45 Jahre IKEA Österreich, ein Jahr IKEA Wien Westbahnhof! Da musste gefeiert werden, und die ganze Welt sollte daran teilhaben. Um das möglich zu machen, braucht es die kreativsten Köpfe und erfahrensten Masterminds in Sachen Live Shopping und sCommerce – daher fiel die Wahl auf [m]STUDIO. Im weltweit modernsten Flagship Store IKEAs wurde eine analoge Welt digital greifbar und erlebbar gemacht und den Kunden mittels Live Shopping, Online-Workshops und Beratungs-Tipps das echte „Shoppertainment“-Feeling ins Wohnzimmer gezaubert.

Von IKEA beauftragt, entwarf, schrieb und produzierte [m]STUDIO ein Programm für einen kompletten Tag Live Shopping und Live Streaming und setzte dieses vergangenen Samstag beim IKEA FESTIVAL perfekt in Szene. Das gesamte Know How in Sachen Social Commerce, die technische Expertise, die In House Influencer Marketing Unit, sowie das Expert-Netzwerk der Content & Creativity Unit der GroupM Austria flossen in das Projekt mit ein – so konnte im Zuge des Live Shopping Festivals auch namhafte Influencer und Gäste für die einzelnen Streams gewonnen werden.

Mit einem über 20 Personen starken Produktionsteam, einer extra installierten Studio-Regie inmitten des Wiener Westbahnhofs, drei Kameras und Keynote-Speakerin und Kommunikations-Coach Veronika Reiberger als Moderatorin trug man ein Best Practice Beispiel in Sachen Social Commerce hinaus in die Welt und holte die Zuseher*innen direkt in den einzigartigen IKEA City Store.

Die erfolgreichen Influencer leotokio mit über 500k Followern auf Tik Tok, Desiree Schweiger, besser bekannt unter Simply_Organized_Vienna, mit 46k Instagram-Followern und TheVeganAustrian, Alina Töpfermann, mit 38k Instagram- und 44k TikTok-Followern, sorgten mit ihren Auftritten und Workshops für ein analoges Einkaufs-Erlebnis in einer digitalen Welt und zeigten zusammen mit inspirierenden IKEA Co- Workern zum Beispiel, wie man sein zuhause liebevoll und organisiert einrichtet, einen veganen Kaiserschmarrn zubereitet und dafür das perfekte Gedeck auswählt.

Das Ergebnis des IKEA Festivals in Kombination mit dem einzigartigen Live Shopping Event made by [m]STUDIO kann sich sehen lassen und bestätigt den Trend: Der Austragungstag war nicht nur der besucherstärkste des ganzen Jahres, sondern es konnte auch im speziellen die GenZ als Zielgruppe erreichen und zu einem Store-Besuch motiviert werden. Die im Store prodzierten Live Streams von [m]STUDIO erzielen nach wie vor neben den Live Zuschauern laufend On Demand Views und zählen jetzt schon zu den am meist gesehenen Live Shopping Videos von IKEA!

„Zusammen mit unserer GroupM-Partneragentur Wavemaker, der Produktionsschmiede Diego5 rund um Sandra Thier und einer Auswahl weiterer Expert*innen haben wir das IKEA Live Shopping Festival ins rechte Bild gerückt und zu einem vollen Erfolg werden lassen. Social Commerce ist die Zukunft. Durch Live Shopping Erlebnisse wie jenes von IKEA Österreich werden die Kund*innen interaktiv beraten, es werden die neuesten Trends glaubwürdig durch Influencer präsentiert und eine starke Markenbindung geschaffen. Es gilt, die Werte und die Einzigartigkeit des Unternehmens mit all seinen Angeboten in die digitale Welt zu transformieren, um ein wahres Shoppertainment-Feeling zu schaffen.“, so Martin Distl, Managing Director [m]STUDIO.

Maimuna Mosser, Country Commercial Managerin IKEA Österreich, ist vom Ergebnis der Kooperation mit [m]STUDIO sehr angetan: „Unsere IKEA Expert*innen inspirieren und beraten jeden Tag sehr viele Menschen, die ihre eigenen vier Wände optimal einrichten möchten. Mit dem Liveshopping wird dieses Gefühl auch zu den Kund*innen nach Hause übertragen. Damit bringen wir unsere Einrichtungskompetenz, entsprechend dem digitalen Zeitgeist, zu unseren Kund*innen auf den Bildschirm und damit nach Hause.“

Christian Ruff, Creative Director [m]STUDIO hält das das alle Erwartungen übertreffende Ergebnis schlicht und ergreifend für die logische Konsequenz aus einer sensationellen Kooperation: “Im gesamten Entstehungsprozess wurden uns keine Grenzen gesetzt. Man hat uns freie Hand gelassen. Dieses Vertrauen ist einzigartig. IKEA hat unsere kreativen Inputs dankenswert angenommen und wir konnten all unsere Erfahrung und sämtliche Agenturbereiche, von der Konzeptionierung über die Umsetzung, die Digitalisierung, S-Commerce, Social Media und Influencer-Marketing einfließen lassen. Es gibt nicht viele Projekte, in denen so ein großes Spektrum der Agentur zum Tragen kommt. Mit dem Live Shopping-Event IKEA FESTIVAL haben wir eine neue Benchmark gesetzt und hoffen, damit viele Unternehmen zu inspirieren.“

Über [m]STUIO

[m]STUDIO ist die Content-Unit der GroupM und damit Teil der weltweit größten Kommunikationsagentur WPP. Die WPP ist mit über 130.000 Mitarbeitern in 112 Ländern ein globales Medienunternehmen und die weltweit größte Kommunikationsagentur. Als Teil der WPP umfasst die GroupM die in Österreich und Europa größten Medienagenturen Mediacom, Mindshare und Wavemaker. [m]STUDIO ergänzt als Content-Unit die GroupM mit einem umfassenden Portfolio von Strategieentwicklung und Konzeption bis hin zu Content Kreation. Durch die kombinierbare Expertise in den Bereichen Data, Tech, Content und Media können Kreativität, Content und redaktionelles Knowhow ebenso wie Distribution bestmöglich ausgeschöpft werden und alle Bereiche liegen in einer Hand.