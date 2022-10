Performance Marketing ist nicht nur im Lower Funnel, sondern auch im Upper Funnel ein Thema

Im Rahmen der Fachkonferenz JETZT Performance am 18. und 19. Oktober 2022 in Wien vermittelten Performance-Marketing-Experten, E-Commerce-, SEO- und MarTech-Profis sowie Marketer und Werber, wie Unternehmen und Marken ihre Performance-Marketing-Strategien jetzt anlegen sollten.

Wie Marken mittels Performance Marketing für mehr Aufmerksamkeit und höhere Interaktionen sorgen, erfuhren Werbe-, Marketing- und E-Commerce-Profis von Auftraggeber- und Agenturseite bei der JETZT Performance am 18. und 19. Oktober 2022 in Wien. An den zwei Konferenztagen der JETZT Performance (https://performance.jetzt-konferenz.at) vermittelten Performance Marketing-ExpertInnen aus werbetreibenden Unternehmen sowie von Agenturen und Dienstleistern, wie Top-Brands ihre Performance-Marketing-Strategien gestalten und mit welchen Performance-Marketing-Maßnahmen innovative Unternehmen aktuell reüssieren.

Vier Workshops mit ebenso vielen Aspekten im Performance Marketing

Der erste Konferenztag der JETZT Performance – der Training Day am 18. Oktober 2022 – richtete sich an all jene, die in Unternehmen und Agenturen mit dem Themenfeld Performance Marketing befasst sind, lieferte den TeilnehmerInnen sofort in die Tat umsetzbares Know-how, enthielt eine ganze Reihe von praxisrelevanten Übungen und wartete mit vielen Tipps und Tricks für die Planung und Umsetzung von Performance Marketing auf: vom generellen Set-up für Performance- und Sales-Erfolge über Conversion Copywriting und SEO-Optimierung für Videos sowie APP-vertising. Als Leiter der Workshops des Training Day der JETZT Performance fungierten Adrienn Kalayci und Michaela Augesky von der Agentur e-dialog, die Texterin und Journalistin Almina Mahmutovic (AM Marketing), Dieter Rappold (Speedinvest Pirates) und Matthias Funk, Founder von tubics sowie Konrad Mayr-Pernek, Business Developer bei der Vermarktungsagentur Purpur Media,

Best Practices von refurbed, BILLA, win2day, Teads, e-dialog und Co.

Der zweite Tag der JETZT Performance – der Conference Day am 19. Oktober 2022 – lieferte den TeilnehmerInnen im Rahmen von Keynotes, Vorträgen, Panels und Best Practices jede Menge Know-how und Handlungsanleitungen für die Konzeption von performanten Marketing- und Werbemaßnahmen. Nach einer inspirierenden Opening Keynote von Utku Gündüz von refurbed referierte Cesare Mattia Etternini von Teads über „Performance Advertising in a cookieless World“. Danach ging ein Fireside Chat unter der Leitung von media4more-Founder Peter Rosenkranz und mit Kathrin Hirczy (Billa) und Sabrina Pohlplatz (win2day) darauf ein, vor welchen Herausforderungen Marken und Unternehmen im Performance Marketing aktuell stehen und was in der Performance-Marketing-Praxis wirklich funktioniert.

Nach einem polarisierenden Vortrag von SEO-Guru Franz Enzenhofer über „Skalierbare, datengetriebene SEO“ schilderten Siegfried Stepke und Lisa Weichselbaum von der Agentur e-dialog in einer Afternoon Keynote, warum Performance im gesamten Marketing Funnel eine bedeutende Rolle spielt und warum es eine ausgefeilte (Daten-)Strategie braucht. Danach referierte Marcus Hantschel von AdBalancer über „Anforderungen an performante Creatives im datengetriebenen Onlinezeitalter“.

Eine Podiumsdiskussion am Nachmittag des Conference Day der JETZT Performance widmete sich dem Thema „Inhousing vs. Outsourcing – was unter welchen Umständen Sinn macht und was nicht“ unter der Moderation von iab-austria-Präsident und Head of Digital Transformation bei RE/MAX, Markus Plank. Mit dabei auf der Bühne waren Digital Marketer von Unternehmens- bzw. Auftraggeberseite wie Konstantin Kasapis (SlopeLift), Marcel Nicka-Stöckl (netzeffekt) und Ulli Kittinger (MTH-Retail). Weiteres Highlight der JETZT Performance war das die zweitägige Fachkonferenz beschließende Live-Interview der Digitalisierungsexpertin Cosima Serban mit Andreas Perotti, Director Marketing & Communication beim heimischen Luftfahrtechnologieunternehmen FACC, über B2B Performance Marketing.

Die JETZT Performance ist eine Fachkonferenz aus der Reihe der JETZT Konferenzen. Alle JETZT Konferenzen sind zweitägig konzipiert. Der erste Konferenztag – der Training Day – ist praxisnahe gehalten und bietet zu 100 Prozent anwendbares Wissen. Am zweiten Tag der Fachkonferenz – dem Conference Day – vermitteln Marketing- und Kommunikationsprofis in Vorträgen, Panels und Workshops Know-how und Wissenswertes zum jeweiligen Generalthema. Die JETZT Konferenzen behandeln ausschließlich Spezialthemen digitaler Marktkommunikation und haben das Ziel, die digitale Kompetenz in Unternehmen zu stärken. Folgende JETZT Konferenzen fanden ab 2018 statt: JETZT Amazon, JETZT Digital PR, JETZT E-Mail, JETZT Video, JETZT Conversion, JETZT Voice, JETZT Audio, JETZT Branding und JETZT Recruiting. Einmal jährlich geht die thematisch breitgefächerte Fachkonferenz JETZT SUMMIT in Szene, die sich in Keynotes, Best Cases und Panels dem Generalthema Digital Marketing in Form von Spezialthemen wie Performance Marketing, Social Media, Programmati Advertising, Digital Audio, Digital Video, Smart Data Usage und Digital Media-Mix widmet.