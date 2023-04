Online Audio Werte der Privatradios

Österreichweit haben die teilnehmenden Privatradios im 1. Quartal 2023 knapp 23 Mio. Sessions (>60s) generiert. Das entspricht einem monatlichen Durchschnitt im Ausweisungszeitraum von mehr als 7 Mio. Sessions. Die Sender haben dabei eine durchschnittliche Hördauer von ca. 84 Minuten bzw. eine monatliche Gesamthördauer von knapp 11 Mio. Stunden aller Sender.

Alle Infos und Zahlen direkt auf www.audio-analzyer.at!



Die Leistungswerte der Online-Audio-Angebote der österreichischen Privatradios werden einheitlich in Zusammenarbeit mit dem deutschen Audio-Plattformanbieter QuantumCast digital GmbH erhoben und in Kooperation mit der RMS Austria veröffentlicht. Die Daten wurden von dem unabhängigen Datenanalyse-Spezialisten Quantyoo GmbH & Co. KG geprüft und bestätigt.

Kollegen der Radiozentrale Deutschland zeigen mit der obigen Grafik ganz klar, warum Radio ungebrochen den hohen Stellenwert für HörerInnen, Werbekunden und Agenturen hat. Auch in der vielmals unterschätzten jungen ZG 14-29 konsumieren 64,6% der Menschen Radio – somit fast 17% mehr als TV!