Das multinationale Erfolgsformat mit TV-Insights für Nachwuchskräfte

Unter dem Leitgedanken „Boost your Media Knowledge“ vermittelt das kostenlose Fortbildungsangebot von 18. bis 20. April 2023 TV-Kompetenz aus Expertenhand. Durch das digitale Live-Event für junge Talente führt Moderatorin Viviane Geppert.

Mit dem multinationalen Erfolgsformat, das Praxiswissen mit wissenschaftlichen Insights vereint, richtet sich Screenforce gezielt an junge Nachwuchskräfte und Studierende – unter anderem von der Universität Wien, der WU Wien Executive Academy, FH Oberösterreich, FH St. Pölten, FH Wien der WKW oder der FH Wiener Neustadt. Als kostenloses Weiterbildungsangebot hält die dreitägige Screenforce Academy, von 18. bis 20. April 2023, unter dem Motto „Backstage Total Video – Behind the Scenes of all the Screens“ ein spannendes und kompaktes Programm bereit: TV-Journalismus mit WELT-Chefreporterin Franca Lehfeld, wie man bekannte Entertainment-Formate wie „Ich bin ein Star – holt mich hier raus“ frisch und jung hält oder aber was es mit der Geschichte hinter der Flutwein-Kampagne auf sich hat, stehen unter anderem am ersten Tag am Programm. Tag zwei der Screenforce Academy steht ganz im Zeichen von Podcasts – von der Produktion über Werbeformen bis hin zu Monetarisierungsmöglichkeiten – sowie von Trends und Entwicklungen am Markt. Gesellschaftliches Trend-Screening, Avatare als virtuelle Influencer und wie es Start-ups in die TV-Berichterstattung schaffen, sind nur wenige der Themen, die am dritten Tag der Screenforce Academy im Fokus stehen. Durch das digitale Live-Event, nach dessen Abschluss alle Teilnehmenden ein Zertifikat erhalten, führt Moderatorin Viviane Geppert.

„Das Programm der Screenforce Academy ist so informationsgeladen, abwechslungsreich und spannend wie das Medium TV selbst. Mit dem kompakten, kostenlosen Fortbildungsangebot ermöglicht Screenforce jungen Talenten nicht nur den sprichwörtlichen Blick hinter die Kulissen von Total Video, sondern rüstet sie mit Expertenwissen aus erster Hand, um das Maximum mit Werbung im Umfeld der kuratierten Video-Inhalte der Broadcaster zu erreichen“, so Screenforce-Österreich-Sprecher Walter Zinggl (IP Österreich).

TV-Insights aus erster Hand

Als Speaker und Sparringspartner für die Teilnehmer haben sich unter anderem folgende Brancheninsider angekündigt: Malte Hildebrandt (Screenforce Deutschland), Franca Lehfeldt (WELT), Jan Köppen (RTL), Elke Walthelm (Sky Deutschland), Daniel Koller und Tom Schwarz (Seven.One AdFactory), Alexander Krawczyk (Seven.One Audio), Jan Isenbart (ARD MEDIA), Anna Maria Dannhauser (Mediaplus), Andreas Meißner (Studio71), Janna Linke (Moderatorin), Dirk Ziems(Concept M) sowie Fritz Meinecke (Youtube-Sar) mit Marion Rathmann (Discovery).

Die Teilnahme an der länderübergreifenden Digitalveranstaltung ist kostenlos. Alle Teilnehmer erhalten zum Abschluss ein Zertifikat. Weitere Informationen zur Anmeldung und zum Programm auf screenforce.at

Über Screenforce

Screenforce ist die multinationale Gattungsinitiative der deutschen, österreichischen und schweizerischen TV-Vermarkter für Fernsehen, Video und Bewegtbild. Die breite Allianz aus zwölf Partnern repräsentiert über 95 Prozent des TV-Werbemarkts in der DACH-Region. Österreich ist durch die Arbeitsgemeinschaft TELETEST (AGTT) vertreten. Sie repräsentiert ihre Mitglieder: ATV, Goldbach Austria, IP Österreich, ORF, ORF-Enterprise, ProSiebenSat.1 PULS 4 und Servus TV. Mit wegweisenden Insights, aktuellen wissenschaftlichen Studien und inspirierenden Veranstaltungen bietet Screenforce Werbetreibenden und Agenturen brandaktuelle Informationen, um die beste Werbewirkung mit TV, Video und Bewegtbild zu erzielen. Weitere Informationen auf screenforce.at