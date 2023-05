Jugend Trend Monitor

Über zwei Drittel sind der Überzeugung, dass Künstliche Intelligenz am Ende von Menschen kontrolliert werden müsse. 63 Prozent meinen, dass sie sich bei verantwortungsvollem Einsatz als Recherchetool eignet. 58 Prozent erkennen in ihr eine Chance, um monotone und lästige Arbeiten an die Maschine zu delegieren. 55 Prozent sehen den Menschen bei Kreativleistungen eindeutig im Vorteil und glauben nicht, dass Künstliche Intelligenz zur Konkurrenz für das menschliche Gehirn wird.

„Für die Digital Natives ist Künstliche Intelligenz ein weiteres Tool, mit dem sie ohne große Vorbehalte umgehen. Chancen und Risiken erkennen die jungen Menschen und sind sich ihrer bewusst. Die tatsächliche Entwicklung wird abgewartet und nach den Einsatzmöglichkeiten in unterschiedlichen Bereichen differenziert“, so Schwabl.

55 Prozent sammeln lieber schöne Erinnerungen als Besitztümer und mehr als die Hälfte meint, dass sich der Wert und die Art von Statussymbolen im Wandel befinde. 42 Prozent erkennt einen Zusammenhang zwischen Besitztümern und dem CO 2 -Abdruck. Mehr als ein Drittel hält große Häuser und Autos nicht mehr für so erstrebenswert wie früher.

Statussymbolen stehen junge Menschen indifferent (44 Prozent) oder ablehnend (32 Prozent) gegenüber. Die Zustimmung fällt bei Männern leicht höher als bei Frauen aus. Allerdings sind nur sechs Prozent der Meinung, sie würden zeigen, dass man erfolgreich wäre. Trotzdem geht mehr als die Hälfte der Befragten davon aus, dass Statussymbole in den nächsten zehn Jahren an Bedeutung gewinnen werden. Etwa ein Drittel sagt eine gleichbleibende Relevanz voraus.

Etwa zwei Drittel sind der Meinung, dass sich die Arbeitswelt im Wandel befindet und ist unsicher, ob das Pensionssystem in 30 Jahren noch bestehen wird. Ähnlich viele arbeiten, um zu leben. 59 Prozent erkennen ein Versagen der Politik beim Generationenvertrag. Sechs von zehn glauben nicht, dass es aus eigener Kraft noch möglich ist, eine eigene Immobilie zu finanzieren. Mehr als die Hälfte würde sich gerne durch eigene Arbeit etwas aufbauen, weiß aber nicht, wie das in der aktuellen und zukünftigen Lage gelingen soll.

„Arbeit gibt den jungen Menschen nicht nur finanzielle Sicherheit, sondern ist auch Teil des sozialen Gefüges. Nur ein Drittel der Arbeit soll im Homeoffice verbracht werden. Der Arbeitsplatz scheint als Ort der sozialen Interaktion wieder an Bedeutung zu gewinnen. Die Leistungsbereitschaft feiert ein Comeback. Vor allem den jungen 14- bis 19-Jährigen ist das Reüssieren am Arbeitsmarkt ein Bedürfnis“, resümiert Schwabl.

Arbeit hat für knapp drei Viertel der jungen Österreicher einen hohen oder sehr hohen Stellenwert im Leben. Besonders hoch ist der Wert bei den 14- bis 19-Jährigen mit 76,5 Prozent. Im zunehmenden Alter geht die Bedeutung leicht zurück. Knapp die Hälfte stimmt der Aussage zu, dass es sich auszahlt, viel zu arbeiten und später in der Pension zu genießen. Männer stimmen dieser Aussage etwas mehr zu als Frauen. Höher ist die Zustimmung auch bei Befragten ohne Matura. Rund zwei Drittel der Jungen ist bei der künftigen Arbeit ein gutes Gehalt beziehungsweise eine faire Bezahlung wichtig. Auf den weiteren Plätzen rangieren gutes Arbeitsklima (59 Prozent), Wertschätzung (43 Prozent) und Jobsicherheit (42 Prozent). Flexible Arbeitszeiten sind nur vier von zehn jungen Menschen wichtig. Im Schnitt möchten die jungen Österreicher 35 Stunden pro Woche arbeiten. 42 Prozent streben eine wöchentliche Arbeitszeit von 36 bis 40 Stunden an. Mehr als 40 Stunden möchten hingegen nur sechs Prozent tätig sein. Etwa ein Drittel der Arbeitszeit möchten die Befragten im Homeoffice verbringen oder mobil arbeiten. Gut die Hälfte kann sich auch vorstellen, zumindest einige Jahre als digitale Nomaden zu leben. Ein knappes Viertel kann dieser Vorstellung jedoch nichts abgewinnen.

In seiner bereits zehnten Auflage widmet sich der Jugend Trend Monitor von DocLX und Marketagent aktuellen Themen. Über 2.300 junge Menschen im Alter zwischen 14 und 29 Jahren wurden für die aktuelle Studie unter anderem zu ihrer Einstellung zur Arbeit, zu Künstlicher Intelligenz oder Statussymbolen befragt. Insbesondere die Einstellung zur Arbeit ist anders ausgeprägt als landläufig angenommen wird: Homeoffice und eine Verkürzung der Arbeitszeit haben für junge Menschen weniger Bedeutung. Auch zu Statussymbolen hat die junge Generation einen sehr pragmatischen Zugang und erkennt einen Zusammenhang zwischen Besitztümern und der eigenen CO 2 -Bilanz.

Über DocLX Holding

DocLX Holding ist Österreichs größte Full-Service-Agentur für B2C- und B2B-Events, Incentives, Festivals, Eventreisen und City Card Solutions mit Schwerpunkt auf Digitalisierung. Als strategischer Partner des Wien Tourismus verantwortet die Unternehmensgruppe den Vertrieb der Vienna City Card, Österreichs erfolgreichster Gästekarte. DocLX bietet eine europaweite digitale Systemlösung für City- und Region-Karten-Betreiber an. Zu den wichtigsten Eventproduktionen zählen X-Jam, Europas größte Event-Maturareise, die Segelreise Turnon, das Lighthouse Festival in Kroatien und Südafrika, das Electronic Sports Festival und die Vermarktung des Erzbergrodeos. DocLX wurde 1991 von Alexander Knechtsberger gegründet, ist sowohl Mitglied bei Leitbetriebe Austria sowie im Event Marketing Board Austria (EMBA), zu dessen Vorstandsmitgliedern Knechtsberger zählt, war die erste TÜV-zertifizierte Agentur in Österreich und wurde mehrfach mit dem Austrian Event Award ausgezeichnet. Zur DocLX Holding mit Sitz im Wiener Ringstraßenpalais Schnapper sind die Unternehmen DocLX Travel Events, DocLX Event Consulting, DocLX Abistars mit Sitz in München (Deutschland), DocLX City Card Solutions, White Label Marketing, Education Lab und eSports Holding zugehörig. Weitere Informationen auf doclx-holding.com und viennacitycard.at

Über Marketagent

Marketagent sieht sich gleichermaßen als Pionier und Innovationsführer der digitalen Markt- und Meinungsforschung in Österreich. Mit einem Fokus auf quantitative Consumer-Research-Projekte realisiert Marketagent jährlich über 1.300 Studien an den Standorten Baden, Wien, Maribor und Zürich. Das Herzstück des Instrumentariums ist ein mehr als 2.800.000 Personen umfassendes Online-Panel, das im Jänner 2010 als erster Access Pool der D-A-CH-Region ISO-zertifiziert und im Jänner 2022 nach der aktuellen ISO-Norm 20252 rezertifiziert wurde. Zu den Kunden zählen nationale und internationale Top-Unternehmen wie die Telekom Austria, UniCredit Bank Austria, McDonald‘s, Spar, Österreichische Post, Generali oder Hervis. Die Themenfelder und Forschungsschwerpunkte sind vielfältig und decken sämtliche Bereiche der Markt- und Meinungsforschung ab. Weitere Informationen auf marketagent.com