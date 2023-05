iab austria weitet Zusammenarbeit im Ausbildungssektor aus

FH St. Pölten als Kooperationspartner der größten Interessenvertretung der Digitalwirtschaft. Ziel ist Vernetzung von Studierenden mit dem Arbeitsmarkt.

Das interactive advertising bureau austria bringt mehr Digitalwissen an Österreichs Fachhochschulen und bietet Studierenden bereits während ihrer Ausbildung an den Institutionen die Möglichkeit, das Zertifikat des multinationalen „Digital Marketing – Grundkurs DACH“ abzulegen und damit ihre erworbenen Kompetenzen standardisiert vorzuweisen. Das Zertifikat ist eine gemeinsame Initiative von IAB Switzerland, Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) und iab austria und gilt im gesamten deutschsprachigen Raum als anerkannter Standard im Digitalmarketing. Zwei Wege führen zum Erhalt des Zertifikats: Interessierte können den „Digital Marketing – Grundkurs DACH“ in mehreren Modulen als Präsenz- oder Digitalveranstaltung beim iab austria absolvieren und im Anschluss die Prüfung ablegen. Wer sich das Wissen bereits in anderen Ausbildungen, im Selbststudium oder der Praxis angeeignet hat, kann es in einer Online-Prüfung nachweisen. Das „Digital Marketing Basiszertifikat – DACH“ ermöglicht Studenten der Fachhochschulen einen zusätzlichen Qualifikationsnachweis und erleichtert den Berufseinstieg im gesamten deutschsprachigen Raum.

Studierende des Bachelorstudiengangs „Marketing & Kommunikation“ sowie des Masterlehrgangs „Digital Marketing“ an der FH St. Pölten können die Prüfung im vierten beziehungsweise sechsten Semester ablegen.

Optimaler Start in die Arbeitswelt

„Die fundierte Ausbildung für den kompetenten Nachwuchs ist uns als FH St. Pölten ein großes Anliegen. Insbesondere auf die praxisnahe Vermittlung des digitalen Know-hows legen wir großen Wert. Diese Kooperation mit dem iab austria ermöglicht den Studierenden eine zusätzliche fachliche Bestätigung und wertvolle Vernetzung mit der Digitalbranche“, erklären Lehrgangsleiter Harald Rametsteiner und Studiengangsleiter Helmut Kammerzelt.

„In Zusammenarbeit mit der FH St. Pölten haben Studierende die Möglichkeit, schon während ihrer Ausbildung einen zusätzlichen Qualifikationsnachweis zu erhalten, der in der gesamten Digitalwirtschaft anerkannt ist. Dadurch wird der Eintritt in den Arbeitsmarkt beschleunigt und vereinfacht. Die Kooperationen des iab austria mit akademischen Einrichtungen schaffen Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern einen effektiven Zugang zu bestens qualifizierten Fachkräften, die dringend benötigt werden“, ist iab-austria-Präsident Markus Plank überzeugt.

Studierende der FH St. Pölten können sich zusätzlich über ein attraktives Angebot des iab austria freuen, das sie auf ihrem Weg von der Fachhochschule in die Digitalwirtschaft begleitet. Zusätzlich zum Erwerb des „Digital Marketing – Basiszertifikat DACH“ steht ihnen eine Mitgliedschaft im iab austria zu Sonderkonditionen offen. Sie erhalten zudem die neue Auflage des „Handbuch Digitalmarketing Österreich“, das erst kürzlich in einer aktualisierten Fassung erschien.

Über die eigene Job-Plattform auf iab-austria.at vernetzt die größte Interessenvertretung der Digitalwirtschaft Unternehmen mit potenziellen Mitarbeitern und unterstützt Arbeitgeber bei der Suche nach Talenten.

Online-Kurs „Digital Marketing – Grundkurs DACH“ startet im Juni 2023

Der nächste „Digital Marketing – Grundkurs DACH“ startet als Online-Kurs mit acht Modulen bereits am 1. Juni 2023. Der nächste Präsenzkurs beginnt am 7. September 2023. Die Kosten betragen für iab-austria-Mitglieder 1.090 Euro (exkl. USt) und für Nichtmitglieder 1.390 Euro (exkl. USt).

Der „Digital Marketing – Grundkurs DACH“ setzt sich aus den Modulen „Digital Marketing Basics“, „Digital Marketing Kampagnenplanung“, „Grundlagen Performance Marketing & E-Mail-Marketing“, „Search Engine Advertising“, „Social Media Advertising“, „Video Advertising & Mobile Advertising“, „Website Marketing & Search Engine Optimization“ sowie einem abschließenden Praxis-Workshop inklusive der theoretischen Prüfung zusammen. Die Module werden von erfahrenen Experten aus der Praxis geleitet und finden jeweils an Donnerstagen und Freitagen statt.

Über das interactive advertising bureau austria (iab austria)

Mit über 200 Mitgliedern aus allen Teilbereichen (Verlagshäuser und Medienunternehmen, Werbetreibende, Agenturen, technische Dienstleister und Start-ups) ist das iab austria die größte unabhängige Interessenvertretung der österreichischen Digitalwirtschaft. Das iab austria entwickelt im Dialog der spezialisierten und vernetzten Arbeitsgruppen mit allen Stakeholdern holistische Sichtweisen und vertritt die Interessen der gesamten Digitalwirtschaft konsensual. Um den Digitalstandort zu stärken, entwickelt das iab austria technische und rechtliche Standards sowie Aus- und Weiterbildungsprogramme, fördert den Wissensaustausch durch Veranstaltungen und Publikationen, veranstaltet mit dem iab webAD den wichtigsten Preis der Digitalwirtschaft und vertritt die politischen Interessen auf nationaler und europäischer Ebene. Weitere Informationen auf iab-austria.at