Goldbach Youngstars des ersten Quartals 2023 stehen fest

Quartalsweise wird vom Gallup Institut im Auftrag der Screen-Vermarkterin Goldbach Austria ermittelt, welche Marken von Jugendlichen und Junggebliebenen als die vitalsten Brands des Landes bewerten werden. In der aktuellen Welle stehen Capri-Sun, dm und Shop Apotheke auf dem Podest.

Ungebrochen ist die Jugend des beliebten On-the-go Drinks Capri-Sun, den viele schon aus der Kindheit kennen. 2020 holte sich die Marke den Vize-Youngstar-Sieg in der Gesamt-Jahreswertung. In der aktuellen Welle für das 1. Quartal 2023 schafft es Capri-Sun auf Platz 1. Mit dem aktuellen Spot traf Capri-Sun sichtlich genau den richtigen Nerv der jungen und junggebliebenen Studienteilnehmer: Die Bewertung der Kriterien „lustig“ (+16%), „unterhaltsam“ (+12%) und «kraftvoll, energiegeladen» (+11%) konnte nach Ansicht des Spots in der Zustimmung besonders zulegen. Die Eigenschaft mit der Capri-Sun am stärksten assoziiert wird ist „Jugendlichkeit“ – ganze 61% der Befragten stimmen dieser in Bezug auf die Marke zu.

dm kann mit 95% Bekanntheit punkten, 99% der Befragten nehmen die Marke positiv oder zumindest neutral wahr. Wenngleich der aktuelle dm Spot vor allem auf den Wert „traditionell“ einzahlte – dieser stieg im Vorher-Nachher Vergleich der Marke (vor und nach Ansicht des Spots) um ganze 12%, landet dm in der Gesamtwertung auf Platz 2 der jugendlichsten Marken des Landes im 1. Quartal 2023. Besonders stark legte auch die Eigenschaftszuordnung „vital“ nach Ansicht des Spots zu. Diese stieg bei den Befragten um 11%.und ist mit 55% Zustimmung jene Eigenschaft, mit der dm am stärksten verbunden wird, gefolgt von „modern“ und „aktiv“.

Shop Apotheke – die Online-Apotheke, die laut Statista unter den 4 umsatzstärksten Online-Shops in Österreich rangiert – kann sich auch im Youngstar-Ranking des 1. Quartals 2023 unter den vitalsten Marken einreihen und landet bei den Befragten hinsichtlich Jugendlichkeit auf Platz 3. Der aktuelle Werbespot konnte die am besten bewertete Eigenschaft „modern“ noch weiter festigen. Diese stieg von 57% vor auf 63% nach Ansicht des Spots. Auch die Jugendlichkeit der Marke bekam nach Ansicht der Werbung um 8% mehr Zustimmung als noch davor.

Als Goldbach Youngstar wird regelmäßig auf Basis einer quantitativen Untersuchung des Österreichischen Gallup Instituts jene Marke ausgezeichnet, die in der jungen und junggebliebenen Zielgruppe als „vitalste und jüngste“ gilt. Der Score, der die Basis des Ergebnisses darstellt, setzt sich dabei aus 3 Teilscores zusammen: Marke – Spot – Vorher/Nachher Vergleich.

Über Goldbach Austria

Die Goldbach Austria GmbH umfasst Goldbach Audience Austria und Goldbach Media Austria und vermarktet Medien und Angebote aus den Bereichen TV, Online, Mobile, Advanced TV und Digital Out-of-Home. Beratungs- und Abwicklungskompetenz mit klarem Fokus auf intelligente Multi-Screen-Vernetzung und effiziente Zielgruppenansprache stehen bei uns im Vordergrund. Markenbotschaften werden auf dem richtigen Bildschirm zum richtigen Zeitpunkt der richtigen Person ausgespielt. Dabei setzen wir in allen von uns vermarkteten Mediengattungen auf die optimale Kombination aus großer Reichweite, hochwertigen Werbeumfeldern und innovativen Produkten, um Werbekunden optimal aus einer Hand anzusprechen. Die Goldbach Austria GmbH ist eine Tochtergesellschaft der Goldbach Group AG mit Sitz in Küsnacht Zürich. Die Goldbach Group AG ist in der Schweiz, Österreich und Deutschland tätig und ist ein Unternehmen der TX Group. www.goldbach.com