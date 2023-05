Neue Geschäftsführung bei COPE

Neues GF-Duo bei Österreichs Nr. 1 im Content Marketing

In der COPE Content Performance Group wurde die bisherige Prokuristin und Chief Operations Officer (COO) Marion Stelzer-Zöchbauer zur Geschäftsführerin ernannt. Zusammen mit der langjährigen Geschäftsführerin Eva Maria Kubin sowie Chief Client Officer Pierre Greber und Chief Strategy Officer & Mitglied der Geschäftsleitung Nicola Dietrich bildet sie das Management Team von COPE.



Marion Stelzer-Zöchbauer startete ihre Karriere in der Medienwelt nach ihrem Studium an der FH St. Pölten (Telekommunikation & Medien) 2002 als Praktikantin in der Nachrichtenredaktion des ORF Landesstudios Niederösterreich, war danach bei sms.at und dann bei DiePresse.com als Prokuristin und Head of Media Sales tätig und 2013 schließlich Gründungsmitglied von Österreichs größtem Online-Mediennetzwerk styria digital one, das 2021 in die COPE überging. Die Expertin für Digital- und Data-Driven-Advertising verfügt über 20 Jahre Medien- und Marketing-Erfahrung.

COPE verteidigt Spitzenplätze

Im Jahresranking der meistprämierten Content-Marketing-Agenturen von LOUT.plus, dem renommierten Branchenmedium für Marketer und Kommunikationsentscheider:innen im deutschsprachigen Raum, sicherte sich die COPE Content Performance Group zu Beginn des Jahres erneut den 1. Platz unter den heimischen Agenturen und erreichte die TOP 5 im D-A-CH-Raum. Die im LOUT-Ranking gewerteten Bewerbe (wie z.B. BCM (Best of Content Marketing), WMF (World Media Festival), FOX Awards, Annual Communicator, Mercury, Pearl Impact, DCA, uvm.), würdigen Projekte, die mit inhaltsgetriebener Kommunikation signifikant auf Zielgruppeansprache, Markenreichweite und Umsatz einzahlen.



Und auch die Österreichische Webanalyse (ÖWA) bestätigte COPE zum wiederholten Male die Nr.1-Position unter den heimischen Online-Vermarktungsgemeinschaften. Das COPE-Netzwerk erreicht 80,5% der österreichischen Internet-Nutzer:innen (5.662.000 Unique User), 85,9% der heimischen Führungskräfte und Top-Reichweiten in den hohen Einkommensschichten (PNEK und HH-EK: durchgängig bei über 80%) sowie Spitzenwerte in allen Altersgruppen, die in der ÖWA 2022-IV ihresgleichen suchen. Ganz egal, ob Unternehmen ihre Zielgruppe via Display Ads, Sponsored Content oder Native Advertising ansprechen möchten – mit mehr als 100 digitalen Qualitätsmedien finden Markenverantwortliche im COPE-Netzwerk für jede Werbebotschaft ihre (zukünftigen) Kund:innen. Und das alles in einem Premium-Publisher-Umfeld, wo Brand Safety großgeschrieben wird.