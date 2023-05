VinziRast feiert 20-jähriges Jubiläum

2003 gründete Cecily Corti mit Gleichgesinnten den Verein VinziRast und eröffnete die erste Einrichtung, die VinziRast-Notschlafstelle. 20 Jahre später ist VinziRast mit sechs unterschiedlichen Projekten in der Obdachlosenarbeit tätig und betreibt erstmals außerhalb von Wien ein Wohn- und Landwirtschaftsprojekt: Die am 7. Mai 2023 eröffnete VinziRast am Land.

Am 3. Juni feiert VinziRast ihr 20-jährige Bestehen mit Festreden, Kulinarik aus dem VinziRast-Lokal mittendrin und einem Live Konzert der bekannten Wiener Band 5/8erl in Ehrn.

Programmpunkte:

ab 14:00 Open House

Buffet im VinziRast-Lokal mittendrin

Markt mit handgemachten Produkten aus dem Projekt VinziRast-Chance

16:00 Begrüßung & Festreden: Gründerin Cecily Corti, Obfrau Mag.a. Veronika Kerres, Bezirksvorsteherin Mag.a. Saya Ahmad

18:30 Live Konzert – 5/8erl in Ehr‘n

Herzlich Willkommen im VinziRast-mittendrin!

Eckdaten:

Jubiläumsfeier am 3. Juni 2023, ab 14:00

Adresse: VinziRast-mittendrin, Währinger Straße 19, 1090 Wien

Über die VinziRast

Die VinziRast ist eine unabhängige, gemeinnützige Organisation, die seit 2003 Jahren in der Obdachlosenarbeit tätig ist. In verschiedenen Projekten – darunter eine Notschlafstelle und verschiedenen Wohngemeinschaften – begleitet und betreut sie Menschen, die am Rand der Gesellschaft leben, obdachlose und ehemals obdachlose Menschen, Menschen mit Fluchthintergrund, Menschen mit Suchterfahrung. Die Leistungen der VinziRast werden – ohne öffentliche Fördermittel – durch Spenden finanziert. Die tägliche Arbeit wird zu 95% von freiwilligen Mitarbeiter:innen getragen.