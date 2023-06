ChatGPT und Dark-Web-Marktplätze

Um die mit kompromittierten ChatGPT-Konten verbundenen Risiken zu mindern, empfiehlt Group-IB Anwendern, ihre Passwörter regelmäßig zu aktualisieren und die Zwei-Faktor-Authentifizierung zu implementieren. Durch die Aktivierung der 2FA müssen Benutzer einen zusätzlichen Bestätigungscode eingeben, der in der Regel an ihre mobilen Geräte übermittelt wird, bevor sie auf ihre ChatGPT-Konten zugreifen können.



Der Einblick in die Communitys des Dark Webs ermöglicht es Unternehmen, festzustellen, ob ihre sensiblen Daten oder Kundendaten durchgesickert sind oder verkauft werden. Die Threat Intelligence in Echtzeit erlaubt es ihnen, proaktiv Maßnahmen zu ergreifen, um die Auswirkungen zu minimieren, betroffene Personen zu benachrichtigen und ihr Sicherheitsverhalten zu verbessern, um weiteren Schaden zu verhindern. Dadurch können Firmen zum besseren Verständnis der Bedrohungslage ihre Ressourcen proaktiv schützen und fundierte Entscheidungen treffen, um ihre allgemeine Cybersicherheitsposition zu stärken.