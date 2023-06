Kick-off für die Sportsaison 23/24

Die jüngsten Teuerungen sind auch an Österreichs Unternehmen nicht spurlos vorübergegangen. Trotz des allgemeinen Rückgangs der Werbebudgets am Medienmarkt ist es Sky Ad Sales gelungen, die bestehenden Premium-Kooperationen für die Saison 23/24 zu verlängern.

Diese außergewöhnliche Leistung ist vor allem auf die Exklusivität des Werbeumfelds mit über 3.000 Stunden Live-Sport pro Saison zurückzuführen. Sky Sport Austria bietet die Admiral Bundesliga & Premier League exklusiv, 138 Einzelspiele/40 Konferenzen der UEFA Champions League exklusiv sowie 126 Einzelspiele/26 Konferenzen der UEFA Europa League und Europa Conference League im Fernsehen an. Darüber hinaus können alle weiteren Einzelspiele online auf skysportaustria.at von Abonnent:innen abgerufen werden. Als österreichischer Sender erreicht Sky Sport Austria exklusiv österreichische Haushalte und beugt damit einem Streuverlust der Werbewirkung nach Deutschland vor.

Fußball als ideales Live-Umfeld für sportbegeisterte Zuseher:innen

Die Sportbegeisterung der Zuschauer:innen im Fernsehen ist ungebrochen. Das Entertainment der Sport-TV-Programme, spannende Wettkämpfe, sympathische Moderation und Unterhaltung machen laut einer Studie vor allem Fußball zu einer der beliebtesten Sportarten*.

Neben exklusivem Sport-Content profitieren Werbetreibende auch von der Tatsache, dass Sky Abonnent:innen eine äußerst kaufkräftige, sport- und technikaffine Zielgruppe darstellen. Rund 35% verfügen über ein Netto-Haushaltseinkommen von über 4.000 €, im Vergleich zu 15% des österreichischen Gesamt-TV-Marktes. Im Vergleich zu durchschnittlichen TV-Konsument:innen in Österreich bietet Sky Sport Austria somit Werbetreibenden eine gezielte Ansprache ohne großen Streuverlust.

* Sport-Formate im TV haben hohen Stellenwert – Ad Alliance (ad-alliance.de)

Doch nicht nur Fußball heizt die Emotionen auf Sky Sport Austria an: Mit insgesamt zehn ATP-Tennis-Turnieren (4 x 1000er, 3 x 500er, 1 x 250er, Wimbledon, ATP Finals), exklusiven 52 NHL-Partien live aus den USA und Kanada sowie vier ausgewählten Formel 1-Rennen über den Sommer, schafft Sky Sport Austria ein unverwechselbares Sportangebot für die sportbegeisterte und zahlungskräftige Zielgruppe.

Neben dem breiten Spektrum an Live-Sport bietet Sky Sport Austria aber auch noch einen weiteren Vorteil für Werbetreibende. Die einzigartige Kombination an Verbreitungswegen stellt sicher, dass die Werbe-Zielgruppe in jedem Fall erreicht wird, egal wo sie ist – zuhause über den Fernseher, unterwegs mit Sky X und Sky Go oder in einer der Sky Sportsbars. Das spiegelt sich auch in unserer crossmedialen Reichweitenmessung wider, die sich beim klassischen TV auf AGTT / Teletest stützt. Die Reichweite in den Sportsbars wird mithilfe eines Day-After-Recalls bestimmt, während interne Daten (Video Initations und Unique Views) die Reichweite bei Sky X und Sky Go beziffern.

Exklusiv und innovativ: Die Sonderwerbeformen auf Sky Sport Austria



„Wir sind sehr stolz, Unternehmen und Marken auf Sky Sport Austria ein exklusives Werbeumfeld mit einer spannenden Zielgruppe bieten zu können. Unsere innovativen Sonderwerbeformen sind darauf zugeschnitten, für jede Marke und jedes Produkt die ideale Projektionsfläche zu bieten“, so David Koppensteiner, Head of Ad Sales bei Sky Österreich.

Neben der Exklusivität des Werbeumfelds auf Sky Sport Austria bietet Sky deutlich kürzere Werbeblöcke im Vergleich zu den üblichen 20 Prozent pro Stunde im Free-TV an. Dadurch wird eine höhere Werbewirkung sowie Akzeptanz für Produkte und Marken der Sky Kund:innen erzielt. Gepaart mit dem umfassenden Sky Sport-Portfolio und zusätzlicher Reichweite in den Sky Sportbars bildet sich so ein ideales Werbeumfeld.

Um diese Rahmenbedingungen auch individuell zu nutzen, bietet Sky Werbetreibenden neben klassischer Werbung auch innovative & interaktive Sonderwerbeformen. Dazu gehören unter anderem Sendungspatronanzen, bei denen Marken die Schirmherrschaft einer oder mehrerer Sendungen übernehmen, Programmsponsoring und Quotenintegration bei einzelnen Spielen, diverse Cut Ins und Augmented Reality-Einbindungen rund um Live-Spiele sowie Product Placements in den Sky Sport Austria Talk-Formaten. Das Werbeinventar von Sky Sport Austria TV und der Webseite www.skysportaustria.at wird in Österreich exklusiv über IP Österreich vermarktet.

Und die kommende Fußballsaison rückt immer näher – jetzt ist also der richtige Zeitpunkt, um die Werbeeinschaltung im idealen Umfeld zu planen.