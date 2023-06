Hochkarätige Gäste aus Politik und Wirtschaft waren zu Gast auf der Wiener Gloriette



Zum zweiten Mal fand am vergangenen Donnerstag das traditionelle Sommerfest der Tiroler Tageszeitung in der kaiserlichen Gloriette im Schönbrunner Schlossgarten statt. Und wieder einmal strahlte der Himmel, als rund 200 Gäste aus Politik und Wirtschaft der Einladung von Moser Holding-Vorstandsvorsitzenden Hermann Petz, seiner Kollegin im Vorstand Silvia Lieb und TT-Gesamtverkaufsleiter Markus Lugger folgten. Tiroler Gastlichkeit und das außergewöhnliche Ambiente trugen das ihre dazu bei, dass das Fest bei Musik und guten Gesprächen bis spät in den Abend hinein dauerte.



Vorstandsvorsitzender Hermann Petz begrüßte seine Gäste und nutzte die Gelegenheit für einige Worte zu TT und Entwicklung der Branche: „Wir stehen als Medien verlegerischer Herkunft vor vielfältigen und noch nie dagewesenen Herausforderungen. Umso mehr konzentrieren wir uns als Medienhaus auf gezielte Maßnahmen der digitalen Transformation sowie auf qualitativ hochwertigen regionalen Content.“ Dass die kommenden Jahre intensive Strategiearbeit für Medien bedeuten, stellte auch Vorstandskollegin Silvia Lieb außer Zweifel. Dennoch: „Wo hart gearbeitet wird, darf auch auf das Feiern nicht vergessen werden“, so die Verlagsmanagerin, bevor gemeinsam das Glas auf eine positive gemeinsame Zukunft erhoben wurde.



Unter den zahlreichen Gästen fanden sich unter anderem: Die Bundesminister Martin Polaschek und Norbert Totschnig, Grünen-Klubobfrau Sigrid Maurer und weitere Tiroler NR-Abgeordnete wie Barbara Neßler, Hermann Weratschnig und Selma Yildirim. Außerdem unter den Gästen: Alexandra Beier-Cizek (ÖAK), Johannes Bruckenberger (APA), Gabriele Blach (Omnicom Media Group), Georg Doppelhofer (RMA), Andreas Eisendle (Bundesländerinnen), Gerald Grünberger(VÖZ), Sonja Klima (Gut Aiderbichl), Andreas Khol (Nationalratspräsident a.D.), Andreas Martin (Porsche Media & Creative), Martin Mayer (Iventa), Hans Metzger(Tele), Rainer Pariasek (ORF), Clemens Pig (APA), Gerhard Riedler (bz), Julian Hadschieff (PremiQuaMed), Petra Roschitz (Media Analyse), Hans Unterdorfer(Erste Bank), Roland Weißmann (ORF), Nadja Vaskovich (VÖZ) und Wolfgang Zekert (Österreich).