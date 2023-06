Totgesagtes Prospekt

Das FOCUS-Institut begleitet mit Studien die Entwicklungen rund um die Nutzung und Attraktivität Werbemedien in den Augen der europäischen Bevölkerung. Die aktuellste dieser Studien beschäftigt sich mit der Aktions- und Promotionspolitik des Handels und beleuchtet unterschiedlichste Kanäle – vom Prospekt bis hin zu MobileApps! Hier ein Auszug aus der aktuellen Europa-Studie:

Sei es die aktuell angespannte und von Inflation gerüttelte Konsumlaune oder einfach „nur“, weil gedruckte Medien im deutschsprachigen Raum traditionell/historisch von großer Bedeutung sind, so steht eines fest: das Prospekt bleibt entscheidend für eine Aktionsstrategie, die die Konsumenten*innen erfolgreich anspricht und erreicht.

Konkret wird Prospekt (gedruckt bzw. digital) in Österreich und in Deutschland in den Bereichen Lebensmittelhandel und Drogerien/Parfümerien als DER motivierendste Werbeträger empfunden. Online Kommunikationsmittel von Angeboten wie Onlineshops & Händlerwebseiten, Preisvergleichsportale und mobile Applikationen reihen sich hinter dem klassischen bzw. Online-Prospekt ein. In der Schweiz ist die Situation ein wenig anders – wenngleich auch bei den Eidgenossen das Prospekt an erste Stelle rangiert, so gibt es einen sehr ausgeglichenen Mix innerhalb aller abgefragten Mediengattungen.