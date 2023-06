Telefon-Betrüger werden immer dreister

Die Europol-Masche ist mittlerweile in aller Munde und überrascht wohl nur noch die wenigsten.

Doch wenn plötzlich ein Verwandter in einen tödlichen Unfall verwickelt ist oder ein Lotto-Gewinn am Telefon vorgegaukelt wird, ist die Betrugs-Masche auf den ersten Blick oft weniger ersichtlich. Die Betroffenen tendieren im Nachhinein dazu, eine Beschwerde bei der Bundesnetzagentur einzureichen. Doch in vielen Fällen sind die Angerufenen sogar Opfer einer Straftat und nicht nur einer geringfügigen Ordnungswidrigkeit geworden – die Polizei muss eingeschaltet werden!

Welche Arten von Telefon-Betrug es gibt und wie man sich als Unternehmer und Privatperson schützen kann, erläutert Thomas Wrobel, Spam-Schutz-Experte von Clever Dialer im Gespräch mit MedienManager Herausgeber Otto Koller.

