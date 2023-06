KURIER TV legt Vermarktung in die Hände von Goldbach

Ab 1.7. wird das Goldbach Austria TV-Portfolio um lineare und Addressable TV-Formate der prominenten regionalen Medienmarke erweitert

Mit KURIER TV ergänzt eine weitere bekannte österreichische Medienmarke das TV-Inventar von Screen-Vermarkterin Goldbach Austria. Das Programm von KURIER TV wird via Astra-Satellit, über die meisten Kabelnetze sowie Antenne ausgestrahlt und ist zudem via Live Stream, Streaming-Apps und die Mediathek auf kurier.tv abrufbar. Insgesamt erreicht man über lineares TV österreichweit 5,63 Mio. Menschen (Technische Reichweite)* und bis zu 147 Tsd. Zuseher*innen pro Tag**. Neben klassischen TV-Spots in den Werbeblöcken können Werbetreibende auch abwechslungsreiche Sonderwerbeformen sowie Addressable TV-Formate bei Goldbach Austria buchen.

„Mit Goldbach Austria haben wir eine kompetente Partnerin gewonnen, die uns mit innovativen Produkten zur Seite steht, um unsere Zielgruppen optimal anzusprechen. Egal, ob im Bereich klassisches TV oder Advanced TV – das Team von Goldbach setzt auf effiziente Zielgruppenansprache und wir freuen uns auf gemeinsame spannende Produkte“, so KURIER TV-Geschäftsleiter Matthias Hranyai.

„KURIER TV basiert auf einer der bekanntesten Medienmarken Österreichs und besticht durch hohen journalistischen Anspruch und sorgfältig recherchierte Beiträge. Gleichzeitig zeichnet sich der Sender durch seinen starken Regionalitäts-Fokus aus und liefert dadurch einen deutlichen Mehrwert, bleibt dabei aber auch für die Zuseherinnen und Zuseher aus ganz Österreich interessant. Dies macht KURIER TV einzigartig und für die Werbewirtschaft relevant“, freut sich Josef Almer, Geschäftsführer Goldbach Austria, über die Ausweitung des Portfolios.

Das vielfältige Programmangebot deckt ein breites Themenspektrum ab und eignet sich besonders für die Ansprache der Zielgruppe 45plus. Die KURIER TV-Seherschaft zeigt überdurchschnittliches Interesse an der Region und der Gesellschaft, an Kultur und Wirtschaft, zeichnet sich durch eine Vorliebe für regionale Besonderheiten aus, setzt auf regionale Qualität und ist auch bereit, dafür Geld auszugeben. Sie ist aufgeschlossen, setzt aber auch auf traditionelle Werte.

Wolfgang Pernkopf, Sales Director TV & Advanced TV bei Goldbach Austria: „Mit KURIER TV erweitert Goldbach Austria ihr Zielgruppen-Portfolio im linearen TV um einen qualitativ hochwertigen österreichischen Content-Sender. Die angesprochene Zielgruppe umfasst vor allem Haushalte mit hoher Kaufkraft und ist demnach für Marken ein äußerst interessantes Werbeumfeld.“

Bereits im Vorjahr stellte man mit der Ausweitung des Programmes die Weichen auf Wachstum. Durch die Zusammenarbeit mit Goldbach Austria stellt man nun auch die Vermarktung auf neue Beine. Das Programm auf KURIER TV wird rund um die Uhr gesendet und enthält Sendeformate wie tägliche Info- und Service-Magazine, Talks und Dokus. Zusätzlich wird laufend an der Entwicklung von neuen Formatideen und dem stetigen regionalen Programmausbau gearbeitet. Der Themenfokus des Senders ist regionales Infotainment und interessanter Qualitätsjournalismus aus der Ostregion.

„Besonders relevant für unsere Kunden ist das vielfältige und abwechslungsreiche Programmumfeld. Das täglich aktuelle KURIER TV Magazin, das Wirtschaftsmagazin INSIDE oder das Regionalmagazin regional kompakt – unsere Kunden werden immer im für sie passenden Themenumfeld platziert. Mit dem neuen freizeit Magazin und einem geplanten Wissenschaftsmagazin gemeinsam mit der futurezone ergänzen wir das Programm um zwei Formate, die für unsere Kunden als Werbeumfelder durchaus spannend sind“, erläutert KURIER TV-Vermarktungsleiterin Sabine Zussner abschließend.

