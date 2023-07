LOUT Chartbreaker Zwischenbilanz

Der LOUT Chartbreaker spiegelt die Leistungsfähigkeit der Top-Content-Agenturen im DACH-Raum, gemessen an den Ergebnissen führender Awards. Eine erste Zwischenbilanz zeigt Österreich mit COPE an der Spitze.

LOUT.plus, das renommierte Branchenmedium für Marketer und Kommunikationsentscheider: innen in Deutschland, Österreich und der Schweiz hat unlängst das Halbjahresranking 2023 der meistprämierten Content-Marketing-Agenturen veröffentlicht. COPE – bisher an fünfter Stelle im deutschsprachigen Raum und Nr. 1 aus Österreich – hat sich nun im gesamten DACH-Raum an die Spitze katapultiert.

Der LOUT Chartbreaker würdigt jene führenden Agenturen, deren inhaltsstarke Lösungen und Medien in relevanten Wettbewerben vielfach prämiert wurden. Gewertet werden vor allem internationale Awards mit einem starken Content- und Marketing-Bezug und einer entsprechend kompetenten Jury – im Halbjahresschnitt sind dies etwa die Mercury Excellence Awards, die Communicator Awards, das World Media Festival, die Digital Communication Awards sowie die Inkometa-Shortlist.

„Wir freuen uns sehr, dass wir heuer bereits mehr als 50 internationale Content-Marketing-Preise gewonnen und damit die Jurys vieler renommierter Bewerbe mit den verschiedensten Kundenprojekten begeistert haben. Die Bandbreite geht dabei quer durch das Content-Marketing-Repertoire: mit Corporate-Publishing-Produkten wie beispielsweise dem pellets Magazin für ProPellets Austria, einer Multichannel-Awareness-Kampagne für Schwabe Austria, dem vielbeachteten Video zu Klanglicht – dem Kunstfestival der Bühnen Graz, höchst erfolgreichem und kreativem Performance & Social Media Marketing für redmail, uvm.” Marion Stelzer-Zöchbauer (Geschäftsführerin von COPE)

Große und wirkmächtige Awards wie BCM (Best of Content Marketing), die Effizienz-Awards FOX und FOX FINANCE u.a. folgen im zweiten Halbjahr 2023 und werden den Gesamtjahresschnitt in den kommenden Wochen bis zum 31.12. noch stark beeinflussen.

„Es ist uns bewusst, dass die großen Agenturen vor allem aus Deutschland bis zum Jahresende wohl noch einiges am Ranking verändern werden. Wir fühlen uns mit dem aktuellen Zwischenstand dennoch geehrt und es macht uns stolz, dass wir unseren Kund:innen dabei geholfen haben, wertvolle Leads, Abonnent:innen und Downloads zu generieren oder auch Communities zu vernetzen, Traffic und Markenbekanntheit zu steigern – einfach die jeweiligen Kennzahlen unserer Auftraggeber:innen zu erhöhen.“ Eva Maria Kubin, Geschäftsführerin von COPE

Quelle: https://lout.plus/Awards/Chartbreaker-Halbzeit-2023.html