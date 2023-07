Spendenaktion: Ein Kauf gegen die Folgen des Klimawandels

Anlässlich des Welttags der Ozeane hat sich Autor und Freitaucher Christian Redl gemeinsam mit Otto Koller, Herausgeber MedienManager eine einmalige Spendenkampagne überlegt.

Im Zeitraum Juni bis Juli 2023 sollen 30 % des Autorenhonorars an seinem aktuellen Buch »Dive Deeper« an 7Oceans, einen Verein zur Rettung der Weltmeere, fließen. Für jedes Buch, das in diesem Zeitraum verkauft wird, spendet der Autor somit einen Teil seiner Gage.

In diesem Gespräch berichtet Christian Redl über den kritischen Zustand der 7 Weltmeere und der Notwendigkeit sich international diesem klimatechnisch, alles entscheidendem Thema zu widmen.

Jeden zweiten Atemzug ermöglichen uns die Meere unserer Welt

„Jeder zweite Atemzug hat seinen Ursprung im Meer. Mehr als die Hälfte des Sauerstoffs wird von unseren Ozeanen produziert. Die steigenden Temperaturen bedrohen nicht nur die Arten und Lebensräume unter, sondern auch über Wasser“, mahnt Christian Redl. Die Ozeane sind als gigantische CO2-Depots die wichtigste, natürliche Kohlenstoffsenke der Welt. Ihr Überleben sichert alles Leben, weswegen die Verschmutzung der Weltmeere, mit allen Mitteln gebremst werden muss.

