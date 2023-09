Die Jury des Best of Content Marketing-Awards 2023 hat die 98 besten Conten Marketing-Arbeiten des Jahres im deutschsprachigen Raum für eine Auszeichnung nominiert.

Seit diesem Wettbewerbsjahr funktioniert der BCM-Award nach einer neuen Kategorielogik. Nicht mehr nach Medienarten, sondern nach Zielgruppen, Zielgruppeninteressen und Themenfeldern sortiert der Wettbewerb. So finden sich auf der Shortlist neben hervorragenden Einzelmaßnahmen und Medienprodukten ebenso umfassende Gesamtkonzepte und -kampagnen, die durch ihre Orchestrierung und jeweils zielgruppen- und mediengerechte Aufbereitung punkten.

Hier geht`s zur Shortlist!

Wer der Nominierten am Ende mit der Gold-Auszeichnung nach Hause geht, das wird in der abendlichen Awardshow des Best of Content Marketing-Events am 6. Oktober in Berlin bekannt gegeben – zum ersten Mal seit drei Jahren wieder live.

Bis zum 15. September gilt der Frühbucherpreis!

Tickets buchen hier!

ACHTUNG: Die Zahl der Teilnehmer ist auf 200 begrenzt! First come, first serve!