CRM Day 2024 – Der Hauptpartner im Interview

BLINKER ist der Hauptpartner des ersten DMVÖ CRM Day 2024. Könnt ihr uns mehr darüber erzählen, welche Ziele ihr euch als Hauptpartner gesetzt habt?

Als Hauptpartner des DMVÖ CRM Day 2024 haben wir uns zum Ziel gesetzt, die zukunftsweisenden Fortschritte im Bereich CRM vorzustellen.. Unser Anliegen ist es, die Veranstaltung als Kommunikations- und Vorstellungsplattform zu nutzen, um wegweisende KI-gesteuerte CRM-Strategien zu präsentieren. Diese Strategien zielen darauf ab, Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Kundenbeziehungen zu festigen und ihre Umsätze zu steigern, indem sie effektiver und effizienter arbeiten. Zusätzlich dazu möchten wir eine Plattform für den Austausch bewährter Verfahren bieten und gemeinsam aktuelle Herausforderungen der Branche angehen.

Die erste Masterclass, ‚Die Zukunft des CRM: KI-gesteuerte Strategien für den Kundenerfolg‘, wird von BLINKER durchgeführt. Welche spezifischen KI-Innovationen oder Technologien können sich die Teilnehmer von euch in dieser Masterclass erwarten und wie könnten diese die CRM-Landschaft verändern?

In der Masterclass „Die Zukunft des CRM: KI-gesteuerte Strategien für den Kundenerfolg“, präsentiert von BLINKER, konzentrieren wir uns auf den Einsatz fortschrittlicher KI-Technologien, um CRM-Systeme zu revolutionieren, noch stärker zu automatisieren, und den Teilnehmenden aufzuzeigen, wie intelligente Automatisierung und datengesteuerte Entscheidungen die Kundeninteraktion und das Serviceangebot verbessern können. Wir werden spezifische Anwendungen wie maschinelles Lernen und Echtzeitanalysen vorstellen, die es ermöglichen, Kundenbedürfnisse präziser zu antizipieren und die Kundenbindung effektiver zu gestalten.

CRM und Kundendatenmanagement sind, wie der Name schon vermuten lässt, DIE zentralen Themen des Events. Könnt ihr uns ein Beispiel geben, wie BLINKER praktische Lösungen in diesen Bereichen umsetzt, insbesondere im Hinblick auf die Herausforderungen der Datenintegration und Datenschutz?“

BLINKER implementiert praktische Lösungen im Bereich CRM und Kundendatenmanagement, indem wir fortschrittliche Datenintegrationswerkzeuge einsetzen, die eine einheitliche Sicht auf Kundeninformationen ermöglichen. Ein konkretes Beispiel ist unsere Plattformlösung, die Daten aus verschiedenen Quellen zusammenführt und sie in Echtzeit analysiert, um personalisierte Marketingaktionen zu ermöglichen. Dabei achten wir besonders auf Datenschutz und Compliance, indem wir sicherstellen, dass alle Kundendaten gemäß den aktuellen Datenschutzgesetzen, wie der DSGVO, behandelt werden.

Wie sieht BLINKER die Zukunft von CRM? Gibt es spezielle Trends oder Entwicklungen, die ihr besonders im Blick habt und die ihr heute schon aktiv gestaltet?

Wir sehen die Zukunft des CRM in einer immer stärkeren Integration von KI und automatisierten Analysetools, die eine noch präzisere und individuellere Kundenansprache ermöglichen. Besonders im Blick haben wir die Entwicklung von selbstlernenden CRM-Systemen, die in der Lage sind, aus Interaktionen in Echtzeit zu lernen und das Nutzererlebnis kontinuierlich zu verbessern.

Diese zunehmende Verbreitung von Datenquellen und -typen wird es CRM-Systemen zukünftig noch besser ermöglichen, ein umfassenderes Bild von Kund:innen zu zeichnen, einschließlich sozialer Medien, IoT-Geräten und anderen digitalen Interaktionen. Dadurch können Unternehmen noch genauere Vorhersagen treffen und relevantere Angebote und Services bereitstellen.

Zudem wird die nahtlose Integration von CRM-Systemen mit anderen Geschäftsanwendungen, wie zum Beispiel ERP-Systemen, Marketing-Automatisierungstools und Kundendienstplattformen weiter an Bedeutung gewinnen. Dies ermöglicht eine ganzheitliche Sicht auf den Kundenlebenszyklus und eine effektivere Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Abteilungen eines Unternehmens.

Diese Technologien gestalten wir aktiv mit, um unsere Kund:innen dabei zu unterstützen, wettbewerbsfähig zu bleiben und langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen.

CRM und Marketing Automation werden oft in einem Atemzug genannt, doch sie haben jeweils spezifische Anwendungsbereiche und Vorteile. Wie unterscheidet und verbindet ihr bei BLINKER diese beiden Bereiche in eurer täglichen Arbeit? Welche Synergien seht ihr zwischen CRM-Systemen und Marketing-Automatisierungstools, und wie setzt ihr diese um, um euren Kunden einen Mehrwert zu bieten?

Bei BLINKER betrachten wir CRM und Marketing Automation als zwei Seiten derselben Medaille. CRM und Marketing Automation sind stark voneinander abhängig und bilden eine wichtige Grundlage für eine erfolgreiche Kundenakquise, -bindung und -entwicklung. Eine enge Integration und Zusammenarbeit zwischen beiden Systemen kann dazu beitragen, die Effektivität des Marketings zu steigern und das Kundenerlebnis zu verbessern.

Ein bisschen out-of-the-box gedacht: Wenn ihr die Zukunft des Customer Relationship Managements mit einem Film vergleichen könntet, welcher wäre das und warum? Was könnten die Teilnehmer vom CRM Day mitnehmen, das ähnlich spannend oder visionär ist wie dieser Film?

Wenn wir die Zukunft des Customer Relationship Managements mit einem Film vergleichen könnten, dann wäre es „Back to the Future“. Ähnlich wie Marty McFly und Doc Brown, die mit ihrer Zeitmaschine in die Zukunft reisen, ermöglicht die moderne CRM-Technologie Unternehmen, in die Zukunft ihrer Kundenbeziehungen zu blicken. Mit fortschrittlichen Vorhersagealgorithmen und KI-gestützten Insights können Unternehmen künftige Bedürfnisse und Verhaltensweisen ihrer Kund:innen antizipieren und proaktiv darauf reagieren.

Beispielsweise lassen sich mit modernen CRM-Systemen Vorhersagen auf künftige Absätze noch viel besser vorhersagen, wodurch die Produktions- und Logistik Supply-Chain-Planung deutlich verbessert werden kann.

Die Teilnehmenden des CRM Day können solch spannende Einblicke erwarten, die ihnen zeigen, wie sie ihre Kundenbeziehungen heute für den Erfolg von morgen gestalten können.

Interview: DMVÖ – Dialog Marketing Verband Österreich