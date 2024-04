Speichert diesen Termin dick in eure Kalender! – Am 27. Juni 2024 von 09:00 bis 18:00 Uhr verwandelt sich „The Social Hub“ in Wien in das Epizentrum für CRM-Excellence.

Seid dabei, wenn der DMVÖ CRM Day 2024, präsentiert von unserem Hauptpartner BLINKER, für euch die besten Erfolgsstrategien für effektives Customer Relationship Management bereithält. Erlebt an diesem Tag die neuesten CRM-Strategien und Technologien, die darauf warten, von euch eingesetzt zu werden. Und: Der Tag ist sicher nicht umsonst, aber kostenlos!

Freut euch auf ein toll gefülltes Programm mit Masterclasses die mit top aktuellen Inhalten begeistern, und euch zeigen wie CRM Pflicht und Kür des Data Driven Marketing gleichzeitig ist. Von künstlicher Intelligenz in CRM-Systemen bis hin zum Dauerbrenner Kundenbindungsstrategien – diese Workshops bieten euch handfeste Skills, die ihr sofort in eure tägliche Arbeit integrieren könnt.

Ihr wollt nicht nur zuhören, sondern auch mitreden? Perfekt! Unsere Podiumsdiskussion und zahlreiche Networking-Möglichkeiten geben euch die Plattform, um mit Vordenker:Innen und Branchenkolleg:Innen in den Austausch zu treten. Ihr könnt eure CRM-Herausforderungen direkt mit den Besten der Besten der Branche diskutieren und gleichzeitig euer professionelles Netzwerk erweitern.

Der DMVÖ CRM Day 2024 ist der Ort, an dem Theorie auf Praxis trifft – spannend, lehrreich und absolut unverzichtbar für jeden, der sich mit CRM und Marketing Automation beschäftigt oder darüber nachdenkt es zu tun.