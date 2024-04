GOLD für mSTUDIO beim Austrian Event Award

[m]STUDIO, die Content & Creativity Unit der GroupM rund um Martin Distl, freut sich über 2 Auszeichnungen beim diesjährigen Austrian Event Award in Linz.

Mit einem glanzvollen Sieg in der Kategorie Gesamtkommunikation für Coca-Cola und einer weiteren Auszeichnung in Bronze in der Kategorie Digitale-Events/Messen/Kongresse für den Wienerwald Tourismus hat das [m]STUDIO-Team erneut seine Ideenvielfalt & Kompetenz in der Welt der Marketingkommunikation unterstrichen.

Gold für die herausragende und umfangreiche Aktivierung im Rahmen des Coca-Cola Sponsorings rund um das Ski Opening in Schladming. Bei dem in perfekter Symbiose mit dem Schladming Tourismus das Ski Opening selbst, die Screens im Skigebiet Schladming, das Robbie Williams Konzert, die Coca-Cola Christmas Truck Tour, die VIP Hospitality Möglichkeiten, diverse Influencer Integrationen & nahezu das komplette Coca-Cola Produktsortiment in allen Gastrobereichen integriert und für das Projekt genutzt wurden. Diese erfolgreiche Zusammenarbeit schuf eine unvergessliche Erfahrung für die Besucher:innen, einen nachhaltigen Mehrwert für die Marke Coca-Cola und demonstrierte eindrucksvoll die Fähigkeit von [m]STUDIO, die Bedürfnisse ihrer Kunden zu verstehen und innovative Lösungen zu liefern.

Die zusätzliche Auszeichnung in Bronze wurde für das Live-Recruiting Projekt im Auftrag des Wienerwald Tourismus verliehen. [m]STUDIO gelang es gemeinsam mit Ihrer Partneragentur KESCH durch die geschickte Nutzung modernster Technologien und kreativer Konzepte, eine einzigartige und ansprechende Erfahrung für zukünftige Mitarbeiter:innen für ausgesuchte Gastronomiebetriebe in der Region zu schaffen, die sowohl informativ als auch unterhaltsam war.

„Wir sind happy & sehr stolz auf diese Auszeichnungen“, kommentierte Martin Distl, Managing Director [m]STUDIO. „Sie sind eine Bestätigung für unsere Leidenschaft für Innovation, intensive Arbeit und unsere Fähigkeit, maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die top Ergebnisse und eine richtige Verbesserung für unsere Kunden liefern.“

Die Erfolge bei den diesjährigen Austrian Event Awards sind ein weiterer Meilenstein in der Erfolgsgeschichte von [m]STUDIO & eine Fortsetzung der Erfolge von 2023. Mit dem Engagement für Exzellenz und dem unermüdlichen Streben nach Innovation ist [m]STUDIO der richtige Ansprechpartner um neue Standards in der Branche zu setzen.

Die Auszeichnungen von [m]STUDIO, der Content & Creativity Unit der GroupM Austria im Überblick:

Austrian Event Award 2023: „GOLD” für “Gesamtkommunikation (B2B, B2C, B2P)”

Kampagne: Coca-Cola Sponsoring Ski Opening Schladming Dachstein

Auftraggeber: The Coca-Cola Company Österreich / Coca-Cola HBC Österreich





Austrian Event Award 2023: „BRONZE” für “Digitale-Events/-Messen/-Kongresse“

Kampagne: Wiener Wald Tourismus Live Recruiting

Auftraggeber: Wienerwald Tourismus

Partneragenturen: KESCH – Event and Promotion GmbH