COPE Masterclass – LinkedIn Lab

COPE startete vor dem Sommer on-top zu den DIGITAL INNOVATION SESSIONS die COPE Masterclasses für tiefergehende hands-on Tipps & Tricks für Ihre berufliche Tätigkeit in Marketing, Kommunikation und Vertrieb.

Am Donnerstag, dem 17. Oktober, tauchen Sie tief in die Geheimnisse des B2B-Marketings auf LinkedIn ein.

Welche Meldungen werden im LinkedIn Newsfeed am stärksten ausgespielt und warum? Was bedeutet das für Ihren LinkedIn-Auftritt und wie wird dieser erfolgreich? In unserer LinkedIn Masterclass erfahren Sie, wie Sie Ihre Unternehmenspräsenz stärken, Ihre Zielgruppe richtig ansprechen und qualitativ hochwertige Leads generieren. Wir decken nicht nur die Grundlagen des LinkedIn Marketings ab, sondern zeigen Ihnen auch fortgeschrittene Strategien und Techniken. Lernen Sie, wie Sie gute Inhalte erstellen und wie Sie LinkedIn Ads effektiv nutzen, um Ihre Marketingziele zu erreichen.

Wir haben den Markt analysiert und für Sie die wichtigsten Best Practices und die effektivsten Strategien ausgewählt, um Ihnen konkrete und direkt umsetzbare Tipps an die Hand zu geben.

Profitieren Sie vom Wissen unseres LinkedIn-Experten Georg Reimond, Head of Digital Performance bei COPE.

Programm

Einführung in LinkedIn Marketing für Unternehmen

Content-Strategien für höhere Engagement-Raten

DOs & DON‘Ts auf LinkedIn

Best Practices

LinkedIn Ads und Sponsored Content

Hands-On: Erstellung einer LinkedIn-Kampagne Schritt für Schritt

Wrap-Up & Q&A

Preis & Bedingungen:

€ 220,- exkl. 20 % USt. pro Person

Die Masterclass findet ab 6 Teilnehmer:innen via MS Teams statt. Für die Teilnahme ist kein MS Teams-Konto notwendig.

Dieser LinkedIn-Experte erwartet Sie:

Georg Reimond ist seit Juli 2018 Head of Digital Performance Bei COPE.

Der Online-Marketing-Spezialist kümmert sich mit seinem Team um die Konzeption, Planung und Umsetzung Kennzahlen-getriebener Performance-Kampagnen auf allen relevanten Digital-Kanälen und ist zudem in der strategischen Kundenberatung tätig. Durch seine vielseitigen Tätigkeiten quer über alle Bereiche des Online-Business hat der studierte Content-Stratege und Sprachwissenschaftler eine breite Expertise in den Bereichen Online-Marketing, SEO, User Centered Design und Content-Strategie angeeignet. Ständiger Begleiter seit über 10 Jahren: Social Media Marketing.

