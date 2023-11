2025 wird die Gen Z mit einem erwirtschafteten Anteil von 30 % des Bruttoeinkommens als größte Kaufgeneration unschlagbar attraktiv sein. Wie man diese anspruchsvolle Gruppe junger Menschen von sich überzeugt, verrät der mehrfach ausgezeichnete Social-Media-Experte Felix Beilharz in seinem neuen Buch „Manual Generation Z. Digital Natives als Bewerber, Kunden und Mitarbeiter ansprechen, begeistern und binden“ (Erschienen am 26. September 2023 im Gabal Verlag). Im Gespräch mit MedienManager Herausgeber Otto Koller erklärt er zudem, warum es diesen unverzichtbaren Leitfaden für all jene braucht, die den Anschluss an die Gen Z nicht verlieren und zusammen mit ihr erfolgreich werden wollen.

Der studierte Wirtschaftsjurist erklärt in diesem Gespräch, was die Gen Z auszeichnet, welche Werte, Haltungen und Ziele sie vertritt und welche Anforderungen sie an Unternehmen stellt. Anhand von zahlreichen Beispielen und Interviews mit Unternehmensvertreter:innen zeigt Felix Beilharz, wie Firmen Digital Natives als Arbeitnehmer- und Kund:innen gewinnen und behalten können.

Felix Beilharz (Köln) ist Dipl.-Wirtschaftsjurist, Speaker und Autor. Er lehrt Online-Marketing und Social Media an mehreren Hochschulen u. a. in Köln, Riedlingen und in Zürich und setzt dort mit den Studierenden diverse Projekte um. Die Generation Z beschäftigt ihn beruflich seit vielen Jahren: Wie kaum ein anderer ist er als Fachautor und Speaker, Lehrbeauftragter und durch zahlreiche eigene Online- und Offline-Projekte unmittelbar am Puls der Zeit. Seine Beratungsangebote in den sozialen Medien verschaffen ihm ein tiefes Verständnis der Welt der Postmillennials. In Vorträgen gibt er Unternehmer- und Arbeitgeber:innenverbänden sowie Konzernen und öffentlichen Einrichtungen regelmäßig Einblick in die Lebenswirklichkeit der Digital Natives. Zudem steht er Unternehmen, Behörden und Verbänden als Trainer zur Seite. Zu seinen Kund:innen zählen 22 der 100 umsatzstärksten deutschen Unternehmen.

