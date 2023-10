Screenforce Academy bringt aktuelle Insights

Von 17. bis 19. Oktober 2023 haben junge Talente der Kommunikationsbranche die Chance, ihr Medienwissen bei der Screenforce Academy zu vertiefen. Die Teilnahme erfolgt online und ist kostenlos. Jetzt auf screenforce.at anmelden.

„Backstage Total Video – Behind the Scenes of all the Screens” ist das Motto der dreitägigen Screenforce Academy, die von 17. bis 19. Oktober 2023, von 9.30 bis circa 13.00 Uhr, online stattfinden wird. Bei dem kompakten Live-Online-Event bekommen Nachwuchstalente der Kommunikationsbranche spannende und exklusive Insights hinter die Kulissen der Bewegtbildlandschaft. Durch das kostenlose digitale Live-Event für junge Talente, nach dessen Abschluss alle Teilnehmer ein Zertifikat erhalten, führt erstmals Moderatorin und Model Rebecca Mir.

„Die Screenforce Academy vereint Praxiswissen mit aktuellen wissenschaftlichen Insights und bietet jungen Nachwuchskräften und Studentinnen sowie Studenten ein kostenloses Fortbildungsangebot der Extraklasse. Als multinationales Erfolgsformat mit dem Leitgedanken ‚Boost Your Media Knowledge‘ vermittelt die Herbstausgabe der Screenforce Academy Total-Video-Kompetenz und Expertenwissen aus erster Hand und gibt aufschlussreiche Einblicke in die Zukunft von Total Video“, so Screenforce-Österreich-Sprecher Walter Zinggl (IP Österreich).

Die Programm-Highlights der Screenforce Academy

Ein Höhepunkt am ersten Tag der diesjährigen Screenforce Academy ist die Keynote „Turn the World Pink: Der Hype um Barbie“ von Björn Steinwascher, Vice President Theatrical und Home Entertainment Marketing bei Warner Bros. Discovery. Der Film von Greta Gerwig hat nicht nur unzählige Kinorekorde gebrochen, sondern auch ein weltweites kulturelles Phänomen kreiert.

Am zweiten Tag wird Luis Newton, Content Creator und Student, über die Erwartungen der Generation Z an die Arbeitswelt sprechen und was Arbeitgeber tun können, um sie besser zu erreichen und zu halten. David Kettner, geschäftsführender Partner und Executive Producer bei Picsters.tv, wird Einblicke geben, wie sich Werbefilme mit neuester Technologie nachhaltiger, umweltfreundlicher und günstiger im Studio produzieren lassen.

Tag drei der Screenforce Academy steht ganz im Zeichen von Künstlicher Intelligenz. Franziska Zerwas, Senior Director Data Products und Strategy bei RTL Deutschland, wird anhand konkreter Beispiele aus dem Alltag präsentieren, wie Künstliche Intelligenz in Journalismus und Kreation die Medienbranche jetzt schon revolutioniert und wie es in Zukunft weiter gehen wird.

Weitere Informationen zur Anmeldung und zum Programm auf screenforce.at

Die Screenforce Academy, ein multinationales Erfolgsformat

Das Programm der Screenforce Academy richtet sich an Berufseinsteiger und junge Marketing- und Kommunikationsexperten, die ihre Karrierechancen erhöhen möchten, sowie an Studenten der Bereiche Medien, Marketing, Journalismus, Wirtschaft und Kommunikation. Kontroverse Ansichten und Out-of-the-Box-Denken machen die Screenforce Academy zu einer Plattform für Diskussionen und Ideenfindung. Experten aus führenden Total-Video-Vermarktungsunternehmen und ihren Mutterhäusern aus dem gesamten deutschsprachigem Raum sowie renommierte Referenten geben praxisnahe Einblicke in Form von Keynotes, Cases und Talks – kurzweilig, nahbar und interaktiv.

Über Screenforce

Screenforce ist die multinationale Gattungsinitiative der deutschen, österreichischen und schweizerischen TV-Vermarkter für Fernsehen, Video und Bewegtbild. Die breite Allianz aus zwölf Partnern repräsentiert über 95 Prozent des TV-Werbemarkts in der DACH-Region. Österreich ist durch die Arbeitsgemeinschaft TELETEST (AGTT) vertreten. Sie repräsentiert ihre Mitglieder: ATV, Goldbach Austria, IP Österreich, ORF, ORF-Enterprise, ProSiebenSat.1 PULS 4 und Servus TV. Mit wegweisenden Insights, aktuellen wissenschaftlichen Studien und inspirierenden Veranstaltungen bietet Screenforce Werbetreibenden und Agenturen brandaktuelle Informationen, um die beste Werbewirkung mit TV, Video und Bewegtbild zu erzielen. Weitere Informationen auf screenforce.at