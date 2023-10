FMP TALK Megatrend Gesundheit

Wie Corporate Health in die Unternehmen einzieht

Gesundheit ist in aller Munde, Work-Life-Balance, psychische Erkrankungen, Wunsch nach weniger Arbeitszeit. Im Ringen um die besten Köpfe wird für Unternehmen Corporate Health immer wichtiger.

4-Tage Woche statt Überstundenpauschale, Home-Office statt Dienstauto, Burn-Out-Prävention statt Schnitzel-Tag in der Kantine – die Wünsche und Ansprüche der Menschen an den Arbeitsplatz verändern sich, die Gesundheit und das Wohlbefinden rücken für viele mehr in den Mittelpunkt. Gleichzeitig sind die psychischen Belastungen hoch wie nie, und viele glauben nicht daran, gesund bis zur Pension arbeiten zu können. Wer als Unternehmen die besten Köpfe bekommen will, die erfahrensten Expert:innen gesund bis zur Pension halten will, muss sich diesen Anforderungen stellen.

Es wird ein spannender Austausch mit interessanten Panel-Teilnehmern geboten und ein Impulsvortrag von Andrea Egger mit der Keynote zum Megatrend Gesundheit aus verschiedenen Perspektiven.

