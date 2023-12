100.000 Bäume für Oberösterreich – wie die OÖNachrichten ein Zeichen setzen

Die Zukunft liegt in unseren Händen. Die OÖNachrichten haben sich über acht Wochen dem Thema „Unser Wald“ verschrieben, um den Fokus auf die Zukunft unseres Planeten zu lenken. In dieser Serie geht es um mehr als die inhaltliche Themensetzung, sie ermöglicht den Leserinnen und Lesern, Baumpatenschaften zu übernehmen und aktiv an einem ehrgeizigen Ziel partizipieren: 100.000 Bäume für Oberösterreich.

Mit dem klaren Ziel, Wissen zu vermitteln, Handlungsbedarf aufzuzeigen und Bewusstsein zu schaffen, rückt die OÖNachrichten-Redaktion den Wald als zentralen Faktor für unsere Gesellschaft und Zukunft in den Mittelpunkt. Diese Initiative geht über Worte hinaus – gemeinsam mit Waldbesitzern wurden Flächen durch das Pflanzen von Setzlingen wieder aufgeforstet. In den ersten acht Wochen wurden bereits beeindruckende 21.500 Baum-Patenschaften aktiviert, dank der Unterstützung von Leserinnen, Lesern, Partnerinnen und Sponsoren.

Chefredakteurin Susanne Dickstein betont die Bedeutung: „Der Wald ist ein wichtiger und großer Teil unserer Heimat, den es zu schützen und für die kommenden Generationen zu bewahren gilt. Ein gesunder und artenreicher Wald ist nicht zuletzt wesentlich, um den negativen Folgen des Klimawandels entgegenzuwirken. Daher haben wir uns zum Ziel gesetzt, bei unseren Leserinnen und Lesern ein breites Bewusstsein für diese Fakten zu schaffen.“

Nach diesen acht Wochen ist die Aktion noch lange nicht vorbei. Im Frühling geht der Einsatz weiter, und unsere Leserinnen und Leser können wieder aktiv mitwirken. Es werden neue Bäume gepflanzt, und es gibt erneut die Gelegenheit, Baumpatenschaften zu übernehmen.