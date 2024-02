Der KESCH Event-und Brand Experience Trendreport 2024

KI revolutioniert die Branche

Einen fundierten Blick in die nahe und ferne Branchen-Zukunft liefert die renommierte Brand Experience Company KESCH mit der Veröffentlichung des alljährlichen Event-Trendreports. Der Bericht ist eine Schatztruhe voller Einsichten und Analysen zu den heißesten Themen der Branche: Künstliche Intelligenz, die Nachhaltigkeit von Veranstaltungen, die Aufregung um Pop-up-Events, immersives Shopping, und natürlich – Daten, Daten, Daten. KESCH beleuchtet außerdem entscheidende Aspekte wie Digital-First-Strategien, Sicherheit bei Veranstaltungen, das Phänomen der Super-Consumer-Events, Networking-Möglichkeiten und Trends im Bereich der Business-Reisen.

Seit 2017 dokumentiert Thomas Kenyeri, Gründer von KESCH, gemeinsam mit seinem Team faszinierende Entwicklungen in verschiedenen Branchen in seinem Trendreport. Dieser Bericht hat sich mittlerweile als eine traditionelle und begehrte Lektüre im Event-Sektor etabliert. In der nunmehr sechsten Ausgabe erfährt der Report mit der Integration des Brand Experience-Bereichs eine spannende Erweiterung. „In einer Welt, die sich ständig verändert und in der Innovationen das Tempo vorgeben, ist es unerlässlich, am Puls der Zeit zu bleiben. Mein KESCH Team und ich haben die entscheidenden Trends eingefangen, die den Event- und Brand-Experience-Bereich revolutionieren“, erläutert Thomas Kenyeri.



Künstliche Intelligenz leitet einen Paradigmenwechsel ein

Die Nutzung von KI bei Events ist bereits Realität und wird die Art und Weise, wie wir Veranstaltungen erleben, weiter grundlegend verändern. Durch den KI-Einsatz kann nicht nur das Eventerlebnis vor Ort optimiert, sondern auch der Planungsprozess effizienter gestaltet werden. Viele Entscheidungen passieren dabei datenbasiert – sie sind der Schlüssel zu erfolgreichen, zielgerichteten und unvergesslichen Veranstaltungen. Thomas Kenyeri beschäftigt sich seit vielen Monaten intensiv mit diesem Thema und bietet dazu für interessierte Unternehmen auch eine eigene KI Masterclass an. „Es ist an der Zeit, die Technologie und die Vorteile zielgerichtet zu nutzen“, empfiehlt Kenyeri.



Künstliche Unterstützung hält bei Events auch zunehmend durch den Einsatz von Roboterpersonal Einzug, das nicht nur als effiziente Check-In Hilfe oder zur Reinigung eingesetzt werden kann, sondern auch bei der Speisenausgabe Personalengpässe überbrücken und mit interaktiven Elementen das Besucher*innen-Erlebnis bereichern kann.



Marken werden noch erlebbarer

Viele namhafte Marken gestalten ihre Präsenz völlig neu. „Marken, die es verstehen, sich dort zu positionieren, wo sich ihre Zielgruppe authentisch aufhält, schaffen es, bleibende Eindrücke zu hinterlassen und eine starke Verbindung mit ihren Kund*innen zu etablieren“, erläutert Kenyeri den aktuellen Pop-Up Trend und verweist auf erfolgreiche Beispiele von Luxusstores in angesagten Skiresorts. In den meist aufwendig gestalteten Pop-Up Stores revolutionieren immersive Shopping-Erlebnisse und Multi-Touchpoint-Strategien auch die Art und Weise des Einkaufs.



Die bereits etablierte starke Bindung nutzen auch Influencer für ihre Online-Community, die jedoch zunehmend zusätzlich den persönlichen Offline-Kontakt mit ihren Stars bei Mikro-Events suchen. „Die einzigartige Kombination aus digitaler und physischer Vernetzung schafft eine persönliche Atmosphäre, die in der Online-Welt oft fehlt“, begründet Kenyeri die Personal Brand Experience.



Bedürfnisorientierte Angebote sind das Um und Auf

Der Wohlfühlfaktor in Post-Coronazeiten gewinnt weiter an Bedeutung – damit einhergehend hat die Gewährleistung von Sicherheit während Veranstaltungen neue Dimension erreicht: „Es geht nicht mehr nur darum, die physische Sicherheit zu garantieren, sondern auch darum, auf öffentlichkeitswirksame Störaktionen vorbereitet zu sein“, analysiert der Experte. Auf Veranstaltungen selbst gewinnt Networking gegenüber traditionellen Inhalten an Bedeutung. Ein effektiver Ansatz in der Eventplanung konzentriert sich auf die Schaffung von Verbindungen und gemeinschaftlichen Erlebnissen, wobei Technologien und Strategien zur Förderung des Netzwerkens zunehmend in den Vordergrund treten.



Die Verschmelzung von Geschäftsreisen und Familienurlauben spiegelt einen modernen Lebensstil wider, bei dem Flexibilität und Work-Life-Balance im Vordergrund stehen. Dieser Trend bietet neue Möglichkeiten für Unternehmen, um ihre Mitarbeiter*innen zu motivieren und gleichzeitig deren Familien einzubeziehen.



In allen Bereichen gilt stets: Nachhaltigkeit nicht mehr nur eine Option, sondern eine Notwendigkeit!



Der komplette Event & Brand Experience Trendreport steht ab sofort hier zum Download zur Verfügung.