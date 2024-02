KI-Influencer verdienen mehr als Menschen

Sie schlafen nicht, sie essen nicht und Kaffeepausen kennen sie erst recht nicht. Dennoch steigen KI-Influencer in der Welt der Empfehlungen und Produktplatzierungen immer weiter auf und lassen ihre menschlichen Kollegen hinter sich.



„Im Bereich des Influencer-Marketings sind KI-Influencer ein echter Game-Changer“, sagt Steffan Black, ein Technologieexperte bei ZenShield.

Was sind KI-Influencer?

Eine in Emerald Insights veröffentlichte Studie zeigt auf, dass KI-Influencer digitale Wesen sind, die mit Hilfe von maschinellem Lernen der KI erschaffen werden. Sie sind detailgenau gefertigte Modelle mit realistischen Merkmalen und lebensechten Eigenschaften, bis hin zu kleinsten Details wie Sommersprossen, Augenfältchen oder sogar einzigartigen Persönlichkeitszügen. Diese virtuellen Influencer sind mehr als bloße projizierte Bilder, sie agieren durch komplexe KI-Algorithmen, die ihre individuelle Stimme, Reaktionen und Gespräche beeinflussen.



Was unterscheidet KI-Influencer von anderen?

Unbegrenzte Ausdauer: KI-Influencer sind unermüdlich. Sie können eine konstante Online-Präsenz aufrechterhalten, sich an wechselnde Trends anpassen, Inhalte erstellen und ohne Unterbrechung mit ihren Followern interagieren.

Fehlerlosigkeit: Im Gegensatz zu Menschen machen KI-Influencer keine Fehler. Sie geraten nicht in Kontroversen oder rechtliche Schwierigkeiten, was sie zu einer sichereren Wahl für Markenkooperationen macht.

Globale Reichweite: KI-Influencer können in mehreren Sprachen kommunizieren und helfen so Marken, ein breiteres und vielfältigeres Publikum in Echtzeit und über verschiedene Zeitzonen hinweg zu erreichen.

Personalisierung: Durch die Analysefähigkeiten der KI können Influencer hochgradig personalisierte Inhalte erstellen, die bei bestimmten Zielgruppen besonders gut ankommen.

Wie viel verdienen sie?

Laut dem AI Influencer Marketing Benchmark Report 2023 werden KI-Influencer die digitale Landschaft weiter revolutionieren, und das über ihre bloße Präsenz in den sozialen Medien hinaus.



Nehmen wir zum Beispiel die bekannte virtuelle Influencerin Lil Miquela, die beeindruckende 3,6 Millionen TikTok-Follower und 2,7 Millionen Instagram-Follower vorweisen kann. Mit einem Nettovermögen im achtstelligen Bereich ist sie vor allem für ihre Zusammenarbeit mit dem ebenfalls virtuellen Charakter Blawko bekannt. Darüber hinaus beträgt ihre Gage für einen Instagram-Post unglaubliche 10.000 US-Dollar.



Analysten, die von The US Sun zitiert werden, schätzen den aktuellen Wert des KI-Influencer-Marktes auf 4,5 Milliarden US-Dollar und prognostizieren bis 2025 ein Wachstum von 26 %. Diese digital erschaffenen Persönlichkeiten, generiert durch künstliche Intelligenz, sind das Werk von erfahrenen Digital-Künstlern und Grafikdesignern, die KI nutzen, um erstaunlich realistische Identitäten zu kreieren.



Obwohl KI-Influencer ihren Weg an die Spitze erklimmen, sind sie nicht ohne Herausforderungen. Probleme könnten aufgrund der digitalen Natur der Influencer, kultureller Sensibilitäten oder unkontrollierbarer KI-Algorithmen auftreten. Doch mit sorgfältiger Planung und stetigen technologischen Fortschritten besteht ein enormes Potenzial, die Kraft der KI im Influencer-Marketing zu nutzen. Wie Steffan Black es treffend formuliert: „Obwohl die digitale Arena ihre eigenen Herausforderungen hat, ist sie ein spannendes Feld, das es zu erobern gilt.“



