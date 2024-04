Clara Haslauer räumt den Titel „Dialogmarketerin of the year“ ab

Mit großer Freude gibt der DMVÖ die Dialogmarketerin of the year bekannt, die im Rahmen der medianet X night ausgezeichnet wurde.





Ein riesiger Applaus für Clara Haslauer, die diesen Titel heuer nach Hause tragen darf. Als Country Marketing Performance Leader bei IKEA Österreich hat Clara nicht nur durch ihre innovative Arbeit in den Bereichen Datenstrategien und Marketing-Automatisierung beeindruckt, sondern auch durch ihre Fähigkeit, visionäre Konzepte praktisch umzusetzen.



Ihre internationale Karriere, die sie unter anderem zu Google und verschiedenen renommierten Marketingagenturen führte, zeigt ihr tiefes Verständnis und ihre Expertise, die sie letztendlich an die Spitze dieses engen Rennens brachten. Claras Ansatz, der stets datengesteuerte Entscheidungen in den Vordergrund stellt, hat maßgeblich dazu beigetragen, dass sie sich gegen starke Mitbewerber:innen durchsetzen konnte.



Alexandra Vetrovsky-Brychta, Präsidentin des DMVÖ, lobt: „Clara Haslauer repräsentiert genau die Art von Führungskraft, die wir in unserer Branche benötigen. Ihre Arbeit hat nicht nur messbare Ergebnisse erbracht, sondern setzt auch neue Maßstäbe in der Art, wie wir Dialogmarketing betrachten und anwenden.“

Natürlich verdienen auch die Finalisten, Alexandra Horvath und Stefan Emese, sowie alle anderen neun Nominierten, unseren Applaus für ihre hervorragenden Leistungen und ihren Beitrag zum Dialogmarketing.



Der DMVÖ ist stolz darauf, eine so lebendige und engagierte Community zu haben und bedankt sich bei allen, die ihre Stimme abgegeben haben. Dieses Engagement macht solche Publikumsawards möglich und fördert damit maßgeblich die Branche.