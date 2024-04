Mit den Masterclasses des iab austria zum Erfolg

Auch in diesem Jahr engagiert sich das iab austria im Zuge verschiedenster Weiterbildungsangebote für die Schulung von Fachleuten. Die iab Masterclasses bieten dabei die Gelegenheit, sich intensiv mit Schlüsselthemen wie Nachhaltigkeit, Künstlicher Intelligenz und Retail Media auseinanderzusetzen.

In einer zunehmend digitalisierten Welt spielen Fachkenntnisse und innovative Strategien eine entscheidende Rolle für den Erfolg. Inmitten dieses dynamischen Umfelds bietet das iab austria, die größte Interessensvertretung der österreichischen Digitalwirtschaft, mit den iab Masterclasses die Möglichkeit, praxisnahe Einblicke in die neuesten Trends und Innovationen am Markt zu gewinnen. Über drei aufeinanderfolgende Tage Ende Mai, im Zuge je vierstündiger Sessions, werden die Teilnehmer in drei zentrale Fokusthemen eingeführt und erhalten die Chance, Strategien zu erlernen, die unmittelbar im beruflichen Alltag Anwendung finden können.

„Wir haben die iab Masterclasses parallel zum Grundkurs von iab austria und zum Crashkurs von iab austria und MCÖ etabliert, um iab-austria-Mitgliedern, aber auch allen anderen Digital-Marketing-Interessierten aktuell relevante Themenfelder in kompakten, leicht verdaulichen Know-how-Happen von jeweils vier Stunden zu servieren. Die iab Masterclasses sind also die Schnellboote, die rechts und links der Wissenstransfer-Dickschiffe Grundkurs und Crashkurs durch den Digital-Marketing-Weiterbildungsozean schippern. Im Rahmen der drei iab Masterclasses (Sustainability, KI und Retail Media), die wir im Frühjahr 2024 anbieten, werden unter der Leitung hochqualifizierter Trainer aus der Branche nicht nur die grundlegenden Konzepte vermittelt, sondern auch Trends und Best Practices diskutiert“, so Maximilian Mondel, Leiter der iab Arbeitsgruppe Ausbildung, Co-Founder der Kommunikationsagentur MOMENTUM Wien und Mastermind der JETZT-Konferenzen.

Termine und Themen der iab Masterclasses 2024

Im Rahmen der ersten iab Masterclass am 27. Mai 2024 dreht sich alles um das Thema Nachhaltigkeit im Digitalmarketing. Unter der Leitung von Phillip Fumolo, Director Paid Media Solutions bei Brame, und Herbert Pratter erfahren Teilnehmer, wie Medienunternehmen effizienter mit Ressourcen umgehen und welche Rolle Marketer bei der Gestaltung einer nachhaltigen Zukunft spielen. Von Verbesserungspotenzialen entlang der Wertschöpfungskette bis hin zur Kreation digitaler Inhalte und deren Ausspielung wird ein breites Spektrum an Themen behandelt. Best-Practice Beispiele, internationale Studien und relevante Standards schulen die Teilnehmer zudem darin, Greenwashing zu durchschauen und echte Nachhaltigkeit zu fördern. Abschließend gibt es einen Quick-Start-Guide für die ersten Schritte hin zu umweltbewusstem Digitalmarketing.

Die zweite iab Masterclass am 28. Mai 2024 steht ganz im Zeichen Künstlicher Intelligenz. Roland Divos, CEO von DC42, führt in die faszinierende Welt der Large Language Models (LLMs) ein und erklärt, was die Technologie so mächtig macht. Von den Anfängen bei Turing bis zu modernen Anwendungen wie IBMs Watson werden Geschichte, Grundlagen sowie Anwendungen von KI betrachtet und die Kraft von sowohl Diffusionsmodellen als auch Prompting beleuchtet. Anhand praktischer Übungen erstellen die Teilnehmer mit GPT-4 zudem ihren persönlichen Assistenten und lernen, KI kreativ zu nutzen. Zum Schluss werden wichtige ethische Fragen und der rechtliche Rahmen im Umgang mit Künstlicher Intelligenz behandelt.

Die abschließende iab Masterclass am 29. Mai 2024, geleitet von Viktoria Zischka, Senior Media Consultant bei REWE, konzentriert sich schließlich auf das Thema Retail Media. Teilnehmer erhalten einen umfassenden Einblick in die Definition des Begriffes, die aktuelle globale Marktsituation sowie die spezifischen Gegebenheiten des österreichischen Marktes. Dabei lernen sie nicht nur die Auswahl der Werbemittel und Kanäle kennen, sondern auch, wie Marketer Retail Media effektiv einsetzen können. Darüber hinaus werden die wichtigsten Begriffe und KPIs zur Erfolgsmessung vermittelt und dienen die Retail-Media-Strategien von Best Cases als Inspirationsquelle.

Alle Infos zu Kosten, Kursorten & Vortragenden finden sich online auf iab-austria.at

Über das interactive advertising bureau austria (iab austria)

Mit über 200 Mitgliedern aus allen Teilbereichen (Verlagshäuser und Medienunternehmen, Werbetreibende, Agenturen, technische Dienstleister und Start-ups) ist das iab austria die größte unabhängige Interessenvertretung der österreichischen Digitalwirtschaft. Das iab austria entwickelt im Dialog der spezialisierten und vernetzten Arbeitsgruppen mit allen Stakeholdern holistische Sichtweisen und vertritt die Interessen der gesamten Digitalwirtschaft konsensual. Um den Digitalstandort zu stärken, entwickelt das iab austria technische und rechtliche Standards sowie Aus- und Weiterbildungsprogramme, fördert den Wissensaustausch durch Veranstaltungen und Publikationen, veranstaltet mit dem iab webAD den wichtigsten Preis der Digitalwirtschaft und vertritt die politischen Interessen auf nationaler und europäischer Ebene. Weitere Informationen auf iab-austria.at